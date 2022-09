«Nuestra afición se merece todo por su fidelidad y por lo mucho que sabe y disfruta del volei. Creo sinceramente que por nuestras jugadoras y técnicos no va a quedar. Particularmente me fascina la idea de colgar una cuarta bandera conmemorativa en el ‘poli’ y dedicársela a todos los que de alguna manera formamos esta entidad, ya sean socios, aficionados, directivos, patrocinadores, instituciones, entrenadores, jóvenes jugadores, etc». Así de claro y categórico se mostró este jueves con «Es Diari» el presidente del CV Ciutadella, Andreu Hernández, al ser preguntado por si la ciudad merece un título. Hernández, que se dirigió al equipo antes de empezar a sudar, notó en la plantilla, «sensaciones muy positivas, tanto por las enormes ganas que tienen de empezar a trabajar, como por encontrarse muy a gusto con las compañeras, sea del curso pasado o del presente».

El mandatario bermellón, con la cara sonriente y feliz por el equipo formado, quiso recordar que este Avarca 2022-23 tiene siete bajas del año pasado. «Un panorama en muchos casos inesperado, frente al cual creo que no nos habíamos encontrado. A partir de ahí, las seis nuevas son de lo mejor que podríamos haber encontrado, si no más de lo que imaginamos en su momento», señalaba, por lo que, «realmente, he de decir que a priori, la nueva plantilla responde plenamente a lo que queríamos. Toca felicitar a toda la directiva y la comisión deportiva del club, empezando por Bep Llorens, por un trabajo muy bien hecho y en el que de una manera u otra, todos han colaborado para que se diera un resultado final satisfactorio».

Experiencia y riqueza ofensiva

Afirmaron recientemente Llorens o la capitana, Maira Westergaard, mismos que se ha ganado en experiencia con la nueva plantilla. «Puede ser, aunque las jugadoras que este año ya no están también tenían. Las nuevas están en el momento perfecto para demostrar todo el talento, bagaje deportivo y espíritu competitivo acumulado tras muchos cursos en equipos de Superliga. Es una buena base para comenzar», analiza, hablando también del mayor poder ofensivo que se les atribuye este año. «Estamos muy satisfechos con la plantilla, tanto en lo ofensivo como defensivo». Sin embargo, «antes de ver cómo se desenvuelven los equipos, incluido el Avarca, los canarios siguen estando varios pasos delante y son los grandes favoritos en todas las competiciones. Nos doblan en recursos, apoyos institucionales y presupuesto, lo que la mayoría de veces se traduce en la pista y clasificación final. No en vano las dos últimas ligas, tras la desaparición del Logroño, las han ganado», avisa. Y este año se ha incorporado otro equipo de Las Palmas, con cuatro fichajes de extranjeras importantes. «Creo que el panorama no varía mucho o se inclina aun más a hacia las Canarias».

Preguntado el presidente por si este año el Avarca quiere aspirar a todo, fue claro. «Por supuesto que vamos a ir con todo y a por todas hasta el final y no renunciamos absolutamente a nada. Pero también somos muy conscientes de que ahora mismo todo está por hacer y demostrar y que los grandes aspirantes están en otras islas». En cuanto a la Copa de la Reina, único título pendiente en Ciutadella, «queremos estar en la Copa claro y nuevamente en Play off, repetir semifinales y por qué no, plantarnos en la final. Y como cada año vamos a ir a por ello con la determinación de siempre. Pero como ya se vio el año pasado, hay muchos factores que pueden incidir en ello, incluyendo los demás equipos, que hay que respetar y mucho porque están en lo mismo que nosotros y con las mismas intenciones», manifestaba a pie de pista, Hernández. «Es cierto que si no vamos a la Copa o a Play off toca analizar y decidir pero no me gusta hablar de obligaciones». Por lo que respeta a la opción de celebrar la Copa de la Reina aquí, «he de pensar que no, que hay otras plazas con otros condicionantes, virtudes y con el mismo derecho o más que nosotros de albergarla». Finalmente, como presidente, volver a Europa «es una gran satisfacción regresar al estatus de equipo europeo porque nunca debimos salir de él y la manera en que lo hicimos. Será muy emocionante ver cómo nos desenvolvemos en lugares tan lejanos como Finlandia o Israel. Espero sinceramente que nuestra afición lo disfrute y que podamos alcanzar alguna ronda más, para seguir todos juntos en el buen camino que creo que se está siguiendo».