Era una asignatura pendiente en esta fase embrionaria de la Liga Iberdrola 2022-23 para el Avarca de Menorca. Vencer lejos de casa. Y no pudo elegir mejor plaza el conjunto menorquín para estrenar su casillero de triunfos a domicilio; en la pista del, hasta el sábado, líder invicto de la competición, Gran Canaria. La solidez en el juego del conjunto ciutadellenc detrás y delante, guiadas por una magistral Ivone Martínez que se ha hecho suyo ya el puesto de colocadora titular, llevaron a las de Bep Llorens a sumar la primera alegría completa a domicilio, tras dos triunfos en el Pavelló y dos salidas de un punto. El Avarca, que pone la directa hacia la Copa de la Reina de Sant Cugat, ya es colíder con 11 puntos— solo por detrás de Gran Canaria y La Laguna– y sigue creciendo en la pista.

Alicia de Blas

Una de las jugadoras más destacadas en el Centro Insular de Las Palmas y que redondeó de momento el que ha sido su mejor encuentro con la zamarra del Avarca de Menorca fue la joven central, Alicia de Blas, quien salió de titular y estuvo magnífica, sumando 13 puntos en la red para un 59 por ciento en ataque. La jugadora nacida en Ávila (1995) y procedente del CV Kiele habló ayer para «Es Diari», tras la brillante victoria en el feudo del líder liguero. «Creo que la victoria fue el resultado de varios factores. Venimos haciendo un buen trabajo durante las semanas y eso se refleja en el campo», resaltaba, de entrada, la central internacional y campeona del mundo juvenil con España. Y es que para De Blas, en la pista del Gran Canaria, «salimos muy enchufadas desde el principio, intensas en bloqueo-defensa, y cuando las cosas iban bien supimos mantener la concentración, para finalmente lograr la victoria», analizaba, ya en frío.

Lejos de pensar en el vestuario que este sonoro triunfo en las Islas Canarias sirviera como presentación o aviso de las intenciones del equipo de Bep Llorens en esta nueva temporada 2022-23, sí manifestaba ayer la bermellón que, según ella, «lo que nosotras queremos demostrar como equipo no se refleja en un solo partido. Para nosotras son tres puntos importantes pero en una Liga Iberdrola tan cambiante hay que seguir trabajando para intentar sumar lo máximo posible cada fin de semana», avisaba.

Con estos 11 puntos y el coliderato en la clasificación, la sensación en el Pavelló Municipal de Ciutadella es que el margen de mejora todavía es muy amplio, teniendo en cuenta que es una plantilla renovada al 50 por ciento. Es por ello que Alicia de Blas, genio, personalidad y figura en las pistas de voleibol, insiste en que este Avarca de Menorca, «está trabajando duro y creo que no tenemos límite de mejora. No debemos ponernos techo y seguiremos luchando por estar en los puestos de arriba», abundaba, viendo ya como nuevo reto la visita este sábado entrante al ‘poli’ del asequible Madrid Chamberí TotalEnergies. «Hacernos fuertes en casa es siempre un objetivo. Queremos mostrar que nuestra pista es complicada y que los equipos visitantes sepan que no vamos a ponerles las cosas fáciles», lanza en voz alta.

Con la conclusión y la sensación de que el triunfo del sábado en Gran Canaria fue coral y desde el colectivo– lejos de personalizarlo en su brillante actuación–, De Blas aseguró estar «feliz con la victoria. Me encuentro bien y seguiré trabajando duro para aportar lo máximo posible al equipo en los siguientes partidos», avanza, segura de haber acertado recalando en Ciutadella.

«Completamente. Estoy feliz en la Isla. El CV Ciutadella es un club serio, profesional, que hace las cosas bien y lo demuestra cada temporada. Para mí este es un año muy ilusionante».