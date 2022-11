Retorna el espectáculo de la Liga Iberdrola en el Poliesportiu Municipal de Ciutadella donde el Avarca de Menorca recibe este sábado a las 19 horas al Madrid Chamberí, a priori una víctima propicia para que las menorquinas sumen tres puntos más en su carrera hacia la Copa de la Reina, y, por qué no, asaltar el liderato de la competición en caso de que tanto Gran Canaria y La Laguna caigan derrotadas en su respectivos desplazamientos.

Aún resuenan los ecos de la gran victoria del conjunto de Bep Llorens la pasada fecha en la pista del líder Gran Canaria siendo capaces de quebrar la imbatibilidad de las locales con un contundente 3-0, pero en el seno del club de Ciutadella son conscientes de la gran igualdad de la Liga estando totalmente centradas en doblegar a la madrileñas aunque sean penúltimas con solo un triunfo, no se fian ni un ápice del cuadro dirigido por David Sánchez, que en sus filas cuenta con la central Laura Monzón exjugadora del Avarca en la temporada 2020/21.

La colocadora mexicana Ivone Martínez, una de la recién llegadas esta temporada al Avarca de Menorca, se ha convertido por su gran rendimiento en una fija en el equipo titular del conjunto preparado por Bep Llorens, repasa la previa del choque ante el Madrid Chamberí, un duelo de vital importancia para las menorquinas de cara mantenerse en las primeras plazas, debido a la atesorada igualdad en la clasificación.

Ivone recuerda la victoria de la pasada jornada ante el líder Gran Canaria reconociendo que «estamos muy contentas tras el gran triunfo motivándonos aún más en esta semana de trabajo para lo que sigue, que es Madrid Chamberí». La colocadora mexicana prosigue apuntando que «realizamos un gran partido con mucha disciplina muy concentradas durante los tres sets». Martínez reconoce «disfrutamos mucho del triunfo, pero esta semana ya estamos centradas en el siguente rival estudiando su forma de jugar». Respecto del Madrid Chamberí, Ivone apunta que «es una Liga muy peleada y no nos podemos dar el lujo pensar que este partido será fácil siendo muy conscientes de que la plantilla quiere estar entre los primeros cinco clasificados para poder llegar a la Copa, y por tal motivo tenemos prohibido relajarnos; aunque el rival no haya sumado mucho son muy aguerridas teniendo a muchas jugadoras con larga experiencia en la Liga». La primera vuelta liguera ya se halla en su ecuador con varios equipos con opciones de poder llegar a la Copa, y Martínez comenta que «nuestro primer gran objetivo marcado es llegar a la Copa estando muy concentradas para alcanzarlo, además de contar con nuestra afición que siempre nos alienta mucho, ayudándonos a sacar nuestra mejor versión, pero vamos a ir a partido a partido al haber muchos equipos que persiguen el mismo objetivo, pero nuestro enfoque de ir paso a paso no va a variar para nada».

La gran actuación de Ivone Martínez le valió estar en el ‘siete’ ideal de la Liga Iberdrola de la pasada jornada siendo nominada como mejor colocadora, junto a su compañera la líbero Patricia Rodríguez, la mexicana asegura que «todo el mérito es de todo el equipo donde jugamos muy bien estando muy disciplinadas y las compañeras hicieron muy fácil mi trabajo estando muy contenta en el Avarca donde me están tratando fenomenal desde el cuerpo técnico y todo el club».