Viajar y enfrentarse a conjuntos canarios en la Liga Iberdrola femenina siempre es sinónimo de dificultad, emoción y complejidad. Y si encima, como sucederá esta tarde en las Islas Canarias en el CD Montañas de Taco de Tenerife, el Avarca de Menorca se las ve con el CV Tenerife –o sea, segundo contra tercero de la clasificación y separados por un solo punto–, la motivación es máxima. Segundo y tercer clasificado se medirán entre sí, con tres importantes puntos en juego; en cuanto a la clasificación, para intentar atrapar la segunda plaza, detrás del todavía líder, Gran Canaria. Y además, suponiendo otro paso de gigante para atar la Copa de la Reina y, si es posible, con el billete directo a semifinales del torneo del KO de febrero en Sant Cugat.

Canarias y menorquinas cerrarán este domingo la jornada en un duelo que definirá la lucha por la primera plaza, con permiso de un lanzado Gran Canaria que solo ha perdido frente al Avarca. Las tinerfeñas, inmersas aún en la competición continental, llegan rodadas a la cita ante un bloque ciutadellenc muy nuevo respecto a la temporada anterior pero que va alcanzando su mejor versión en liga.

Cara a cara el potente ataque de las ciutadellenques ante la solidez colectiva del bloque dirigido por Juan Diego García, en un encuentro para el que Llorens tendrá muy mejorada ya a la opuesta internacional colombiana, Wanda Banguero, aquejada esta pasada semana de problemas de espalda.

Carla Jiménez

Fue la última en llegar a causa de sus compromisos de verano como internacional de la Selección Española pero le bastaron un par de buenos encuentros para mostrar su tarjeta de presentación, si alguien aún no la conocía en la Liga Iberdrola. La prometedora central catalana de 1,87 metros y nacida en 2002, Carla Jiménez, ya se ha ganado la titularidad y rápido a las órdenes de Bep Llorens, aterrizando además en la Isla en un gran estado de forma, al no haber parado en prácticamente todo el verano. Este sábado Jiménez, justo antes de coger el primer avión de camino a Tenerife, habló con «Es Diari» de la gran cita de esta tarde. Y no dudó la catalana en afirmar que «estamos en uno de los mejores momentos como equipo; estamos entrenando bien y se nota que vamos todas hacia el mismo objetivo y lo tenemos muy claro», exclamaba uno de los seis nuevos fichajes del Avarca 2022-23.

Si bien la dinámica que encadena la escuadra de Llorens es muy positiva y al alza, lo corrobora también la bermellón, sabedora de la entidad del rival de esta séptima jornada liguera del Avarca. «En general vamos con buenas sensaciones, viajamos seguras después de todo el trabajo que llevamos detrás», señaló, incidiendo Jiménez en las tareas semanales en el Pavelló. Y aunque desde la entidad que preside Andreu Hernández –y pese al chasco del año pasado–, de momento no quieren ni oír hablar de la Copa de la Reina 2023, Carla Jiménez, preguntada por la importancia clasificatoria de un posible triunfo este domingo en Tenerife, lo tiene claro. «La verdad es que este fin de semana sería clave para tener casi asegurada la Copa», aseveraba.

Mientras tanto la catalana, que a pesar de sus 20 años ya ha jugado dos temporadas en Superliga, con Emevé Lugo y el Cajasol de Sevilla, avisa de la calidad del Tenerife. «Me espero un partido difícil y muy igualado ya que los dos estamos encima de la tabla y nos jugamos mucho». Una Jiménez que no cree que el hecho de estar inmersas en la Champions League afecte a las tinerfeñas. «Estarán en buenas condiciones y por eso no creo que les afecte», cerraba Jiménez, de cara a un partido que puede suponer el segundo asalto menorquín a otro grande de las Canarias.