El Avarca de Menorca, este sábado sin Wanda Banguero, encarriló su presencia en la Copa de la Reina a jugar en Sant Cugat después de vencer y convencer ante un Cajasol Vóley Dos Hermanas que compitió todos los sets y que, pese al resultado final, firmó un gran partido. Tras un inicio poco prometedor, el equipo dirigido por Bep Llorens fue de menos a más, no le tembló el pulso en los momentos difíciles y fue constante en el acierto en los puntos decisivos para llevarse unos puntos de oro.

Tuvo un buen arranque un Cajasol muy concentrado en el bloqueo, que apretó mucho en el saque y puso en grandes dificultades la recepción del Avarca. El parcial de 6-3 obligó a Bep Llorens a solicitar su primer tiempo muerto en busca de la reacción. El conjunto local mantuvo la ventaja y la buena sensación de juego gracias a una magistral defensa aprovechando todas sus opciones de contraataque ante un Menorca que sufrió en exceso. Tras el segundo tiempo muerto y una máxima desventaja de siete puntos (17-10), la escuadra isleña mejoró en segunda línea y reaccionó con un parcial de 3-11 gracias a dos grandes rachas de saque de Amelia Portero y Maira Westergaard (20-21). Después de desaprovechar dos pelotas de set, Mireia Orozco en ataque primero, y Carla Jiménez, en bloqueo después, confirmaron la remontada (24-26).

El Avarca aprovechó las dudas del equipo sevillano en el inicio de la segunda manga para hacerse con la iniciativa (2-4), aunque una racha de saque de Louise Sansó dio nuevos bríos al Cajasol (7-5). Tras una fase de igualdad (9-9), con Portero y Westergaard imparables en el ala, Orozco aportando puntos y el buen juego por el centro de Jiménez pusieron en ventaja al cuadro rojillo con una máxima ventaja de cinco puntos (12-17). Las locales, que supieron ir por debajo en el marcador, aún no habían dicho su última palabra, pusieron en problemas la recepción del Avarca e igualaron primero a 22 y después a 23. Una vez más, las pupilas de Llorens no perdonaron en el tramo decisivo y se hicieron con el segundo set (23-25).

El tercer acto no defraudó. Persistió la igualdad imperante en los dos primeros. El cambio de puntos era constante hasta que una racha de Portero dio una leve ventaja al Avarca (12-14), que supo conservar hasta el 16-18. No bajó los brazos el Cajasol, que igualó primero a 18 y después a 20 para, inmediatamente después, ponerse por delante (21-20). El saque de una soberbia Portero salió de nuevo al rescate (21-23), iniciativa que ya no abandonó el Avarca para hacerse con tres importantes puntos ante un complicado rival.