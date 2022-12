El Pavelló Municipal de Ciutadella se viste de Europa este miércoles noche (20 horas) para acoger la vuelta de los 1/16 de final de la CEV Challenge Cup 2022-23, entre el Avarca de Menorca y el Hapoel Kfar Saba de Israel y con ventaja de las menorquinas, que en la ida, vencieron 2-3 en un taquicárdico encuentro en el Green Hall israelí. Esta jonada, además de suponer la vuelta a los escenarios europeos de la Isla y del primer equipo del CV Ciutadella, supone una brillante oportunidad para pasar a los 1/8 de final, donde esperarían a Avarca el ganador entre el Prostejov de Checoslovaquia y el Nyiregyhaza de Hungría.

El Avarca, con todo su arsenal disponible y todas sus jugadoras al cien por cien– en plenas rotaciones de Bep Llorens semanalmente–, debe vencer al Hapoel, aunque sea por el mismo resultado de 3-2, que le daría el pase. De llegarse a un hipotético 2-3 en contra para los intereses menorquines, debería jugarse el set de oro –una sexta manga también a 15 puntos– para dilucidar el vencedor de esta eliminatoria hispanoisraelí.

El conjunto israelí, llegado este martes por la mañana a Menorca, confiará de nuevo su suerte en sus potentes atacantes y su enorme presencia física– además de a la calidad y saber estar de su colocadora internacional con Hungría–, para inquietar mínimo a las locales, en un encuentro que ha despertado expectación en el mundo del deporte.

Bep Llorens

Máxima cautela y respeto al rival de esta noche en las filas menorquinas, empezando por su entrenador, que recordaba este martes por la mañana que, sea como sea, «tenemos que ganar sí o sí para garantizarnos que pasamos la ronda. Son dos lecturas, en el sentido de que las ganamos en Israel pero tenemos que ganarlas para seguir; lo único que sí nos da margen es si es un encuentro igualado pero la necesidad de ganar –también para ellas– está», avisaba el técnico, consciente que, jugando en casa, «el punto a favor es algo mayor siempre. No obstante, tenemos claro que debemos mantener el nivel de juego de Israel, ya que no fue un rival ni partido cómodos, si bien es cierto que siempre lo dominados en cada set».

Llorens, echando aún la mirada al encuentro de ida en el Green Hall, señalaba que no lograron despegarse nunca del Hapoel, «por su gran capacidad física, que nos obligó a estar siempre muy atentas y al cien por cien, contando ellas con algunas rachas de ataque que llevaban a la igualdad en el juego», proseguía el ciutadellenc, que debuta en casa en competición oficial, como máximo responsable. Vaticinando Llorens igualdad al máximo también esta ocasión en Ciutadella. «En Israel fue un encuentro muy intenso, con bastante carácter los dos y jugado de tu a tu, por lo que esta noche todavía queda mucho. Será un gran partido para el espectador, con un rival diferente al nuestro y con sus cualidades muy buenas. Debemos estar intensas», avanzaba, recordando y sacando punta el entrenador que es un partido, «eliminatorio, todo o nada, como en la Copa de la Reina. Y aquí un equipo siempre lo da todo y Hapoel no ha venido de turismo a Menorca. Sus jugadoras van a darlo todo aquí, siendo diferente a la ida vivida en Israel, jugándola sabedores que quedaba luego el partido de Menorca», avisaba Llorens, sabedor que el Hapoel ha aterrizado en la Isla con tiempo y para preparar bien este choque definitivo.

De las palabras en este diario del técnico visitante, Saba Dvash, desprende Llorens que el Hapoel ha venido a la Isla «a por todas, de lo contrario, no programan venir el lunes a Menorca. No vienen para hacer excursiones e incluso harán dos entrenamientos en el Pavelló y han contratado un gimnasio, cosas que nosotras en su casa no pudimos hacer. Vienen a intentar superarnos».