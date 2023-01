Marcus Dreyer, entrenador del Gran Canaria, señalaba este viernes a «Es Diari» que su equipo llega a Ciutadella «bien, después de dejar una semana difícil atrás, contando con más jugadores y en mejores condiciones», decía, en referencia a los últimos contratiempos físicos en su plantilla. «Me espero un encuentro muy difícil y duro porque el Avarca de Menorca se muestra muy regular en la liga y así va en la liga, demostrando cada semana un nivel muy alto. Sé que deberemos jugar muy bien», subrayó el preparador rival.

El contrastado técnico no ve para este encuentro «un favorito. Los dos demostramos que debemos estar arriba y somos muy regulares y pese a jugar ellas en casa, como Avarca nos ganó en Gran Canaria, podemos ganar aquí. Si no estamos bien sufriremos y me preocupa más mi nivel», abunda, ante un Avarca, «muy bueno y regular en recepción y volumen de juego alto, sabe a lo que juega. Pero depende de nosotras y ellas te regalan muy poco y hay que superar sus líneas para tener opciones. Tienen grandes variantes de ataque, son muy completas y una gran colocadora», analizaba.

Finalmente, según Dreyer, «están en gran estado de forma y lamento la baja de Wanda pero tienen armas y lo demuestran, con dos opciones para jugar en su posición y demuestran hacerlo bien», razonaba el nuevo entrenador del equipo líder femenino, sabedor de la importancia del envite de esta noche en Ciutadella.