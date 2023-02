El técnico del cuadro menorquín, Bep Llorens, puso en valor el gran partido realizado en Madrid: «Fuimos clarísimos dominadores del partido en todos los aspectos desde el principio, y en el tercero tuvimos una racha de once puntos seguidos». «En los dos primeros sets cometimos algún error, pero nuestra sensación fue de dominio total, mi sensación es que no hubo ningún peligro en ningún momento», expuso satisfecho. «Vi a mi equipo muy metido a pesar que lógicamente el equipo rival empujó con sus argumentos, pero nosotras no se lo permitimos y por tanto estoy muy contento de cómo fue el partido», agregó el preparador.

En el tercer set, Bep tuvo que pedir su primer y único tiempo muerto: «El entrenador contrario hizo sus cambios, apostó por gente joven y descarada que nos sorprendió un poco. Reajustamos cuatro detalles porque los cambios eran jugadoras que no conocíamos tanto. En el momento que ajustamos volvimos a dominar, y de ahí vino el parcial». La intensidad fue una de las claves de un triunfo redondo. «Nos funcionaron mucho las rotaciones, hicieron que el equipo siempre estuviese muy activo», completó Llorens.