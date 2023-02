La expedición del Avarca de Menorca viaja este jueves tarde hacia Barcelona, donde a partir del viernes por la tarde (17h) en los cuartos de final ante el CV Kiele, intentará atar el único título español que le falta en sus vitrinas; la Copa de la Reina 2023, en Sant Cugat. Las menorquinas acuden después de un año de ausencia al torneo del KO y lo hacen como uno de los grandes favoritos al título copero. Así lo ven, entre muchos otros y brillantes resultados en la Liga Iberdrola aparte, el ex técnico del Patricia Menorca Volei, José Manuel González ‘Magú’, quien este año vive un año sabático, «saliendo un poco de la dinámica de los últimos 20 años y ayudando de otra manera al club (Cajasol Sevilla) en lo que me requiere esta temporada», asegura a este diario.

Quien fuera el primer entrenador en el año 1 del CV Ciutadella en la Superliga femenina y una de las claves a la hora de entender el bonito trayecto insular en la SFV, señala que estará en la Copa de la Reina, en Sant Cugat: «Iré con mi hijo, con la oportunidad de conocer Barcelona y disfrutar de la Copa. El torneo más abierto de los últimos años, los equipos canarios siempre con un paso por delante, pero la copa siempre trae sorpresas». En palabras de ‘Magú’, el Avarca está, «dentro de esos tres equipos que mandan la competición liguera– con Haris y Gran Canaria– claramente destacados y demostrando un nivel superior al resto. Las veo con todas las opciones del mundo», señala para «Es Diari», imaginando a las de Llorens centradas en su primer partido contra Kiele, «rival en un año muy difícil, sufriendo lesiones, ausencias etc. Y quizás no llega a la Copa en la mejor situación. Avarca ahí está, con una dinámica muy positiva a pesar de la lesión de Wanda», subraya. «Nadie ha conseguido ganarles de +3, siempre ha puntuado; un equipo súper competitivo y reaccionaron a tiempo a la ausencia de Wanda, completando una gran plantilla», analiza.

En Ciutadella, para ‘Magú’, «se han dado cuenta que tener banquillo es muy importante. Con las lesiones en Haris se ha visto, a pesar de tener la Champions, las lesiones le están pasando factura claramente. A Avarca seguro que le gustaría contar con Wanda y tener la plantilla completa pero es un equipo con opciones de hacer algo importante. Los dos equipos que llegan mejor quizá son Avarca y Gran Canaria», advierte ‘Magú’. «A día de hoy son los dos equipos que deberían estar jugando la final porque son los que claramente han dominado los resultados. Pero el torneo hace que se crucen en semifinales y que otros equipos tengan la opción».

Y el preparador no coge de referencia el último ‘partidazo’ de las menorquinas, 3-0 en casa ante el Tenerife. «No lo tengo muy en cuenta, ya venían de un desastre muy grande ante nosotras la jornada anterior, viajan a Alemania, se lesiona Llabrés y tienen la Copa; claramente se tomaron el partido de Menorca con el ahorro máximo de energía, con vistas a la Copa. Hicieron lo que pudieron y ya está. Jugar sin una líbero tan importante como Patricia Llabrés, ningún equipo se puede recuperar de suplir esa ausencia tan fácilmente».

‘Magú’, siempre atento y cordial con este diario y con Menorca en la cabeza, charla a menudo con Bep Llorens. «Hablo mucho porque es mi amigo, tenemos una relación buenísima, es una persona en la que confío muchísimo y es un placer tenerlo como una referencia, tanto en lo personal como en lo profesional; persona abierta, con ganas de aprender y mejorar y me considero afortunado de tenerlo entre mis amigos». De cara a esta Copa de la Reina, no cree el preparador que se deba tener muy en cuenta que sea el torneo que le falta en las vitrinas al CV Ciutadella. «No hay que darle mucha importancia a lo que se tiene o no; Avarca se ha ganado el respeto los últimos años por su trayectoria y al final, no considero que ganar muchos torneos, ligas o copas sea importante, sino ganarte el respeto de los rivales. Saber ganar y saber comportarte cuando ganas es lo importante. Cuando uno gana, con el tiempo, solo te acuerdas tú de lo que has ganado; pero como lo has hecho, tratado al resto, tu trayectoria o como te has comportado con otros equipos o entrenadores, es lo que queda. Ni me acordaba que Avarca no ha ganado ninguna Copa de la Reina; recuerdo más a las personas que a los títulos en sí», se sincera el entrenador.

Las pócimas del triunfo

A estas alturas, continua ‘Magú’, de cara a lo que pueda decidir la incierta Copa de la Reina de Sant Cugat, «hay una parte de capacidad competitiva de la jugadora muy importante. Los entrenadores conocemos bastante bien a los equipos, hemos jugado varias veces enfrente y la parte competitiva de ellas– de cómo asimile la presión de la competición– es importante», avisa el entrenador. «Es un título que ganan mucho las jugadoras, son las que van a tener que vivir situaciones y estrés muy grande y su capacidad competitiva, experiencia y saber estar van a dictar mucho de lo que pase este fin de semana». El trabajo de los entrenadores, «está hecho, ahora falta ‘meter’ el saque en el punto decisivo, no cometer errores, el momento clave saber competir en el momento exacto... Es la hora de las jugadoras», finaliza ‘Magú’.