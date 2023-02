Con la máxima ilusión. Así pusieron este jueves por la tarde rumbo a Sant Cugat las jugadoras y cuerpo técnico del Avarca de Menorca. Allí arranca este viernes (17h, RTVE Play) para las chicas de Bep Llorens la Copa de la Reina 2023, en el PAV3 barcelonés. Enfrente las menorquinas tendrán un rival complicado, el CV Kiele de Socuéllamos, en la cita que inaugura la cita copera en la ciudad barcelonesa. La expedición bermellón partía este jueves, para entrenarse este viernes por la mañana en la pista oficial y buscar esta tarde su pase a semifinales, donde las espera el líder, Gran Canaria.

La temporada está siendo excelente para el Avarca– eliminación europea aparte–, y llega a la cita copera con el equipo de mayor calidad desde las dos Superligas, con Bep Llorens al frente. Además, la moral del vestuario es alta después de la victoria del sábado ante Tenerife, por lo que las sensaciones son buenas, ante el único título que se les resiste.

Bep Llorens

A pesar de lo que se juegan desde esta tarde en Cataluña, Llorens reconocía este jueves que denota un cierto ambiente de «tranquilidad» en su plantilla y de «ganas de que llegue este primer partido ante Kiele. Se nota la experiencia del equipo en este sentido y hemos intentado que fuera una semana como otras», señalaba el técnico a «Es Diari», de camino a la Ciudad Condal. Sin querer dar una excesiva trascendencia a todos los rumores que envuelven al equipo y de su candidatura al título, dice Llorens que ve a las suyas, «con la dinámica de siempre, trabajando duro en el día a día. De sí, tienen una mentalidad muy competitiva, por lo que las veo como cada semana».

El técnico, con todo el equipo a excepción de Wanda, no rehúye no obstante de que al Avarca lo coloquen entre los claros candidatos en Sant Cugat: «¿Opciones? Si lo miramos de manera racional, somos el segundo mejor equipo hasta ahora en la Liga, demostrado con juego y puntos. O sea, Gran Canaria debería ser el candidato número 1, líder actual y nos ganó hace poco», reflexiona. Y es más, «me sorprende que no se le tenga tan en cuenta. Pero sí, somos segundas y tenemos nuestras opciones, teniendo en cuenta que en una hipotética semifinal nos encontraríamos con Gran Canaria».

En pleno análisis de esta Copa de la Reina, prosigue Llorens en que hay, «muchas opciones porque los dos vamos del mismo lado y en el otro bando, quien llegue a la final lo hará lanzado. Una Copa abierta sí y tenemos más opciones que otros años», manifestaba. En cuanto a los factores que puedan decidir, y al hilo de lo expuesto por ‘Magú’ el día anterior en el sentido que es «el momento de las jugadoras», para el entrenador menorquín, «en parte es así, el momento de las individualidades, aunque nosotras vivimos todo el año del rendimiento colectivo y de dinámica de grupo y seguirá siendo nuestra apuesta en la Copa», avanzaba.

Un Llorens que, también a partir de las palabras de Chema Rodríguez en este diario en las que daba de favorito al Avarca, aseguraba que «precisamente cuando hablamos del Kiele y de estas individualidades, ellas las tienen y con experiencia. En el primer partido liguero nos ganaron claramente con 36 puntos de Ellen Amaral. Habrá que saber parar estos aspectos pero sobre todo pensando en nuestro juego y lo que debemos hacer bien. La Copa se resume de entrada en un encuentro ante el Kiele en campo neutral», cerró.