El Avarca de Menorca trabaja de manera intensa durante toda la semana con la clara intención de revertir la situación después de caer a las primeras de cambio en la Copa de la Reina ante el CV Kiele y la semana pasada en Gran Canaria, en su retorno a la Liga Iberdrola. Y lo hacen las menorquinas todavía sin el concurso ni de la opuesta colombiana, Wanda Banguero, ni de la atacante-receptora almeriense, Amelia Portero. La primera es del todo seguro que no estará este sábado en el Pavelló Municipal de Ciutadella para enfrentarse al Cajasol Sevilla mientras que la internacional española, a día de hoy y en palabras del propio Bep Llorens, «peligra gravemente para el encuentro de mañana».

En el caso de Wanda Banguero, este mismo viernes tiene visita médica para ver la evolución de la grave lesión que se produjo en el gemelo aunque todo apunta a que estará lista de cara a los inminentes Play off por el título liguero. A falta de tres partidos para cerrar la competición doméstica, según Llorens, «mínimo será baja dos encuentros más». Mientras, en el caso de Portero, que ya no jugó la semana pasada en la pista del Sayre, arrastra serios problemas de espalda que se produjo en el último entrenamiento previo al partido ante las grancanarias y, en principio, no jugaría.

Declaración de intenciones

Al margen, el preparador del conjunto ciutadellenc ha querido motivar a sus jugadoras y al entorno del equipo, de cara a esta fase trascendental de la competición española. Y lo ha hecho estos pasados días, a través de sus redes sociales personales. «Tenemos que dar un paso adelante en nuestra convicción. Estamos en un momento importante de la temporada y nos tenemos que exigir al máximo», escribió Llorens, sabedor que se entra en la recta final del curso.