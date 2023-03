El Avarca de Menorca sigue sin levantar el vuelo, y este sábado fue derrotado 0-3 por Cajasol Dos Hermanas, que se mostró muy superior a las locales que tras este nuevo tropiezo encadenan la segunda derrota seguida en la Liga sin poder certificar de esta manera la preciada segunda plaza.

El conjunto de Bep Llorens estuvo bastante desacertado sobre todo en recepción facilitando así las cosas al rival que no perdonó a las menorquinas muy diezmadas por la bajas incrementadas a última hora con la de la líbero titular Patricia Rodríguez, siendo sustituida por la canterana María Jofre, que ofreció un buen rendimiento sobre la pista.

Finalmente jugó la atacante Amelia Portero, tocada. A la finalización del choque su rostro mostraba el gran esfuerzo realizado por la almeriense para ayudar a su equipo en este mal momento por el cual están pasando.

La única nota positiva de la velada fue que el CV Tenerife no logró sumar los tres puntos en su visita a Emevé, y de esta manera no atrapa al Avarca en la segunda plaza quedándose a solo un punto de distancia a dos jornadas para la conclusión de la competición regular, pero cabe recordar que en caso de llegar empatados a puntos sería el conjunto de Bep Llorens quien pasaría como segundo clasificado directamente a las semifinales ligueras al tener el averaje particular ganado.

Desde el inicio las locales no ofrecían buenas vibraciones con un rival que salió a por todas, viendo al conjunto de Bep Llorens tocado. Las sevillanas no tardaron mucho en mostrar sus buenas maneras sobre la pista siempre por delante en el electrónico a pesar de que el inicio fuera igualado.

A partir del 11-11, tras punto de Carla Jiménez, el equipo de Dos Hermanas empezó a distanciarse del Avarca estirando el marcador a un inquientante 16-20, intentando las bermellonas un arreón final, no siendo suficiente y finalizando el set 21-25.

Con el 0-1, se esperaba una mejor versión de las locales en el segundo acto con igualdad en los primeros compases, pero poco a poco el conjunto preparado por Ricardo Fernández empezaba a decantarlo a su favor con Louise Cerhio haciendo estragos con sus remates a pesar de los puntos de rabia de la capitana Maira Westergaard para seguir con opciones de entrar en la pelea situándose 10-14, pero de nuevo el Avarca se vino abajo con desventajas de cinco puntos en su contra, ya muy complicadas de poder salvar y en el ambiente ya se intuía que el 0-2 estaba al caer como finalmente sucedió.

Se llegaba al tercero con el Avarca de Menorca sin dar síntomas positivos de poder al menos ganar el parcial que le hubiera dado alguna posibilidad de sumar algún punto en el partido. De nuevo Cajasol muy serio, eficaz, sabiendo explotar las dudas bermellonas tanto en ataque como en defensa, no dando ninguna opción para que el conjunto de Bep Llorens pudiera discutirle la victoria. El Avarca siguió fallando en los instantes clave. Las hispalenses se llevaron un triunfo justo en la vuelta de Louise Sansó a Ciutadella.