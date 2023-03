El Avarca de Menorca, flamante segundo clasificado todavía y que depende de él mismo para acabar en este puesto de privilegio la liga regular de la Liga Iberdrola, ha llenado su enfermería en el peor momento de la temporada, como se pudo comprobar anteayer en el Pavelló ante un gran Cajasol Sevilla (0-3). A pesar del esfuerzo colectivo realizado por las de Bep Llorens, las menorquinas notaron las ausencias y las jugadoras ‘tocadas’, cuando restan sólo dos encuentros para cerrar el torneo doméstico. Hasta cuatro jugadoras bermellones– Wanda Banguero, Patricia Rodríguez, Amelia Portero y en menor medida, Iva Pejkovic– arrastran problemas físicos de menor o mayor índole.

A punto para afrontar el momento clave de la temporada en la Liga Iberdrola, preocupa principalmente la lesión de espalda de la líbero titular, Patricia Rodríguez, de quien esta semana se conocerá el alcance de su lesión, tras la resonancia magnética a la que será sometida mañana en la Clínica Juaneda de Ciutadella. Ausente el sábado, según Llorens, «preocupa porque esta muy enganchada; mañana le hacen la resonancia pero ahora mismo no sabemos cuando volverá», reconoce el preparador, quien añadía ayer a este diario que, «a corto plazo, seguro que no. Seguirá siendo baja seguro esta semana y no tiene pinta de corto plazo pero pendientes de resultados», subrayaba el entrenador insular.

Quien deberá volver a pararse unos días y ver su evolución después del esfuerzo del sábado es Amelia Portero, quien tuvo que forzar jugando tras la lesión de Rodríguez. «Amelia anteayer no podía hacer según qué gestos porque forzamos para equilibrar recepción. Se trató con la ‘fisio’ con un gran esfuerzo para jugar pero sin entrenar. El sábado sufrió y le agradecemos el esfuerzo, pese a no atacar fuerte durante el partido, sólo en el último momento, más por rabia que nada e intentar un esfuerzo al final», decía Llorens.

La buena noticia podría llegar esta semana con el alta médica de Wanda Banguero, «si bien no estaría para jugar un partido entero. Vamos a recuperar a quien podamos estos días y dependemos de nosotras para ser segundos, que se dice pronto», cerró.