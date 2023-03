La italiana Luisa Fanara (Messina, 1983), ex jugadora de Segunda División en su país– hasta dejarlo por sus estudios de psicología– y residente en Menorca desde 2021 tras abandonar Nápoles, dirige esta temporada 2022-23 al entusiasta CV Ciutadella masculino de Segunda Balear. Aterrizó en la Isla en busca de tranquilidad y naturaleza, se adentró en el ‘beach voley’ local para darse a conocer y desde septiembre dirige al CVC, su sueño desde que llegó aquí; ser entrenadora. «Siempre me ha gustado enseñar y me veía capacitada, por lo que me ofrecí al club», señala, todavía formándose como técnica.

La suerte que tuvo en su día Fanara de contar con un gran técnico de formación en su país ha supuesto el principal motor, «para querer mostrar mis conocimientos a los demás. Me entusiasma estar en la pista enseñando», exclama la entrenadora, muy contenta con sus alumnos de categoría sénior. «Tienen mucha energía, son una gran piña y competitivamente jugamos una liga de nivel más alto que otros años», analiza, de un CV Ciutadella, a día de hoy segundo clasificado en el torneo autonómico. «Nos quedan partidos difíciles hasta el final pero queremos estar entre los cuatro de arriba», dice, pensando en la Fase de Ascenso a Primera Balear. Un trabajo de club que intercala la italiana con el de jugadora en el filial bermellón. Orgullosa de estar «en un gran club y con técnicos de gran capacidad», y con un Avarca al que sigue y vaticina, «luchando por la Liga Iberdrola», habla de su aventura dirigiendo varones. «Creo que tengo el carácter para entrenar a chicos, son gente muy abierta y busco el diálogo con ellos. Me lo paso bien, decido cuando toca y comento también», detalla, «sin ser problema alguno que sea una mujer», abunda Fanara, que ha jugado en diferentes países europeos y tuvo que renunciar en su día a jugar en Primera, por causas de estudios o trabajo.