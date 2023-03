Partido marcado en rojo vivo para el Avarca de Menorca esta noche (19h) en el Pavelló Municipal de Ciutadella, ante el Feel Volley Alcobendas. De entrada, las bermellones se juegan su clasificación matemática como segundas clasificadas de la Liga Iberdrola, que les daría el acceso directo a las semifinales. Aparte, la victoria se hace necesaria a nivel anímico, ya que las de Bep Llorens, desde la precipitada eliminación de la Copa de la Reina en San Cugat, no levantan cabeza, en un momento delicado de juego y convicción y azotadas por la plaga de lesiones de jugadoras de referencia.

Visita Ciutadella un Alcobendas al que deben ganar sí o sí para ser segundas y depender de sí mismas, ya que sacan un punto al CV Tenerife, tercero. Si gana los tres puntos Avarca y los ceden las tinerfeñas– ante el Sant Cugat– sería matemático. De lo contrario, se iría a la última jornada, siempre confiando en que Avarca sumará los tres puntos, ya que en caso de quedar igualados, pasa el Tenerife. Visita el ‘poli’ un equipo sin presión, con la permanencia atada, y que ha subido de manera sensible sus prestaciones tras la vuelta de la central norteamericana, Tess Clark. Por tanto, visita la Isla un rival sin presión alguna y mentalmente al alza, a diferencia de las menorquinas.

Bep Llorens señalaba ayer a través de las redes sociales de la entidad bermellón que no está viviendo una buena época. «Están siendo momentos complicados por las lesiones pero este equipo ha demostrado repetidas veces esta temporada su carácter competitivo», exclamaba el preparador, convencido de estar en la salsa hasta el final. «Queremos luchar por este segundo puesto en la clasificación que ahora tenemos que ganar al Alcobendas para ello», quiso recordar, Llorens. En este sentido, aseguró el técnico que «estamos todos los integrantes del equipo y del club muy unidos y trabajando bien, y estoy convencido que lo daremos todo para volver a ganar». Ya para este diario, proseguía Llorens– hoy sin Patricia Rodríguez ni Amelia Portero–, «la eliminación copera nada tiene que ver en cómo estamos. Con Sayre ya se sacó un buen punto pese a todo y sí, ante Cajasol fue más sorpresa. Toca regular las bajas, muy importantes, e ir a sacar el resultado. Jugamos en casa y haremos un esfuerzo, veo al equipo anímicamente bien», aseveró.

Y viene un rival, «al que no sabemos si no tener presión le irá bien o mal y no nos preocupa y sí recuperar sensaciones y tener más conciencia de nuestras necesidades. Adaptarnos a las circunstancias pensando en sacar el resultado», cerraba, Llorens.