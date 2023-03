El Avarca de Menorca recuperó la sonrisa tras imponerse a Alcobendas (3-1), y así cortar la racha de dos derrotas consecutivas para llegar de esta manera a la última jornada dependiendo de sí mismas para poder sellar la segunda plaza liguera que le daría el acceso directo a las semifinales.

El triunfo obtenido por el CV Tenerife este sábado ante CV Sant Cugat evitó a las menorquinas ser segundas de forma matemática. En la última jornada de la liga regular, si el conjunto de Bep Llorens gana en Haro o iguala el resultado de las canarias conseguiría el objetivo fijado de ser las segundas clasificadas.

El choque ante las madrileñas ya salvadas del descenso en la pasada jornada era de vital importancia para el Avarca de Menorca. Las locales no fallaron a pesar de las importantes bajas de Amelia Portero y Patricia Rodríguez y la gran noticia fue el regreso de la colombiana Wanda Banguero que tuvo minutos.

No lo puso nada fácil Alcobendas sobre todo en el segundo set que significaba el momentáneo 1-1, también salpicado de polémica en los puntos finales donde el conjunto de Bep Llorens fue perjudicado por una decisión arbitral con el 31-31 con un balón que había entrado de forma clara pero el colegiado principal decretó fuera con las protestas del equipo local y la afición, pero este contratiempo no descentró a las bermellones que en los dos siguientes parciales superaron al Alcobendas de forma clara.

Destacó el gran partido de la brasileña Carol Westermann cuajando posiblemente el mejor partido desde su llegada a la Isla, y como no de la gran capitana Maira Westergaard y de la central Alicia De Blas en su salida desde el banquillo siendo clave.

Salió el Avarca de Menorca muy centrado siendo consciente de la importancia de los tres puntos en juego, y en el primer set apenas dio opciones al rival. No tardó mucho en abrir brecha en el marcador (20-10) para así sumar el 1-0 a su favor. En el segundo set mejoró Alcobendas sus prestaciones en la pista y cuando parecía que lo tenía en el bolsillo (20-24), resurgió el Avarca igualándolo a 25. A partir de ahí fue un cara y cruz para ambos equipos no exento de la cita polémica anteriormente reseñada, y de esta manera el conjunto madrileño igualó el choque. Con el 1-1 en el electrónico esta vez el Avarca de Menorca reaccionó de la mejor manera logrando pronto una renta bastante favorable para asegurarse el tercer set a su favor, y en el último parcial las menorquinas no fallaron para volver así a sonreír para así depender de ellas para ser segundas clasificadas.

Bep Llorens

El técnico del Avarca de Menorca Bep Llorens valoró el triunfo asegurando que «hemos jugado claramente mejor que Alcobendas en el cómputo global del encuentro mereciendo claramente los tres puntos». Llorens reconoció que «en el segundo set ha habido alguna duda por parte nuestra, y una pelota que claramente ha entrado siendo punto de set la ha pitado fuera, pero a partir de aquí hablando con las jugadoras les he dicho que se volvieran a centrar para así poder sumar un triunfo de vital importancia como así ha sido finalmente». El preparador local finalizó afirmando que «somos segundos a falta de una jornada para el final y tiene mucho mérito habernos levantado ofreciendo una gran imagen de unidad en la plantilla».