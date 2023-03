Ha aterrizado con la vitola de ser considerada actualmente como la mejor líbero de Austria. De hecho, es internacional intocable con la selección de su país y de una calidad innegable que llamó la atención al entrenador del Avarca de Menorca, Bep Llorens. Sin embargo, sabe Tamina Huber (1994) que llega para sustituir a todo un seguro de vida y también, aquí en España, una de las mejores líberos del momento en la Liga Iberdrola, Patricia Rodríguez. Y además, la austríaca llega en el momento más delicado del curso, con un ‘partidazo’ este sábado en La Rioja ante el Haro de la renovada recientemente, Esther López, y a las puertas de los Playoff ligueros.

Y ni el hecho de venir para hacer olvidar en la pista y aunque sea de manera temporal a Rodríguez ni hacerlo en la época decisiva del curso– tras ser apeados de Europa y de la Copa de la Reina– inquietan o arrugan a Huber, que desde el lunes se ejercita en el Pavelló y mañana viajará con el resto de la expedición a La Rioja. Una pista que esperan en el CV Ciutadella vuelva a ser el escenario de la enésima alegría ciutadellenca, donde se juegan ser segundas e ir directamente a semifinales, hecho que ayudaría a aligerar la enfermería.

Tamina Huber

De 170 centímetros y con experiencia en equipos de su país y el Porto portugués, es internacional con Austria, a las órdenes de Roland Schwab. Ayer mostraba su satisfacción por su fichaje aquí, para «Es Diari». «El equipo me recibió muy amablemente y enseguida me sentí a gusto. En los entrenamientos se trabaja muy bien, con ánimo y enfoque. Eso me gusta mucho y también poder compartir ya pista con mis nuevas compañeras», decía Huber. «Como mi sueño siempre ha sido jugar en la Superliga de España vengo con mucho ánimo y energía y quiero ayudar al equipo a alcanzar sus objetivos del año, empezando por los 3 puntos del sábado». A la hora de adjetivarse, dice en voz alta la líbero que «suelo aportar el punto de serenidad en el equipo e intento estar ahí para mis compañeras y aún más en situaciones tensas y agitadas», relataba para este diario. «Además, me encanta tirarme en el suelo para luchar por cada pelota y con todo», decía, entre risas. A Huber tener que suplantar a Patricia Rodríguez no la apura en absoluto. «Sé que es una líbero muy buena y una de las mejores de España porque sigo los partidos de la liga ya desde hace mucho tiempo. Seguro que será muy difícil sustituir a una jugadora como ella pero soy una deportista apasionada y me encantan los retos», exclamaba. Por eso, «voy a darlo todo para intentar sustituirla lo mejor posible», avanzó, sin complejos tampoco por el momento crucial en el que llega al Avarca. «Repito, me encantan los retos y lo veo positivo.

Llegar en un momento clave nunca es fácil pero me anima aún más a darlo todo», asevera Huber, cuyo ‘sí’ a Llorens fue rápido. «La decisión fue muy fácil para mí. Siempre he deseado jugar en el extranjero y España encabeza mi lista. El Avarca es un club muy profesional, con un gran ambiente y encima uno de los mejores equipos de España», dijo, cerrando que desea, «poder adaptarme al equipo lo antes posible. El primer objetivo está claro: queremos asegurar el segundo puesto en Haro», cerró.