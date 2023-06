Tres han sido durante estas casi dos décadas en la élite los motivos principales por los que jugadoras de voleibol con cierto nombre se han decidido a fichar por el primer equipo femenino del Club Voleibol Ciutadella, en la Liga Iberdrola española: la seriedad y profesionalidad de la entidad, el proyecto deportivo que se les propone y sí, la majestuosidad y reclamo de Menorca y de Ciutadella en particular. Muchas jugadoras y ex jugadoras del Avarca– anteriormente Valeriano Allès o Patricia–, han elegido venir o renovar en el Pavelló por lo bien que se vive en la Isla. Por ello, muchas jugadoras retiradas han quedado a vivir en Ciutadella y otras, no dudan en renovar e incluso, como es el caso de nuestras dos protagonistas, en quedarse incluso el verano entre nosotros.

La abulense, Alicia de Blas, y la catalana, Mireia Orozco –dos de las cinco únicas renovaciones para la próxima temporada 2023-24 en las filas del Avarca–, han optado por permanecer en Ciutadella y pasar el verano aquí, antes de reincorporarse, a primeros de septiembre, a la disciplina bermellón. De Blas trabaja este verano como arquitecto mientras que Orozco lo hace como fisioterapeuta;o sea, de lo que han estudiado. «A ambas nos parecía una buena oportunidad de compaginar trabajo y voleibol en Ciutadella», señalan, muy contentas por su decisión y todavía cansadas tras vivir de lleno su primer Sant Joan. «En realidad es una isla completamente distinta la que hemos vivido en invierno a la de ahora pero ambas versiones tienen su encanto», dicen. Y es que tanto Alicia de Blas como Mireia Orozco ya se han convertido y de pleno derecho en dos ciutadellenques más. Y encima, tras sus primeras fiestas en Ciutadella, de las que tanto habían oído hablar. «Teníamos muchas expectativas ya que toda la gente de aquí nos hablaba de Sant Joan. Han sido unos días auténticos», exclaman al unísono la central internacional y la opuesta llegada del Barcelona. En respeto a Sant Joan, si algo las ha impresionado a las dos jugadoras del Avarca de Menorca ha sido, «la ilusión y la pasión con la que la gente de aquí vive las fiestas y el trato tan acogedor que se respira en Ciutadella estos días. Nos hemos sentido como en casa», expresan en voz alta y aún con los ojos abiertos. «Volver a las fiestas el 2024? Es difícil responder a esa pregunta con seguridad pero a día de hoy por supuesto nos encantaría que estas fiestas no hubieran sido las últimas», desean, sin ser las únicas del Avarca estos días en las fiestas. También las ya ex CV Ciutadella, Amelia Portero, María Barrasa, Carlota García o Maira Westergaard, se han dejado ver entre los caballos. Mientras De Blas trabaja en el despacho como arquiteca y Orozco lo hace en la camilla atendiendo a pacientes, también tienen tiempo para disfrutar de los encantos de la Isla, desconectando – o no–, del voleibol. «Ambas somos más del volei de pista que de playa pero durante estos meses de julio y agosto habrá que aprovechar Menorca y alguna pachangas seguro nos echaremos», sonríen ambas. Nuevo Avarca Si bien están por ver lógicamente las prestaciones individuales y como equipo del nuevo Avarca de Menorca 2023-24 que ha elaborado el preparador, Bep Llorens, De Blas y Orozo, admiten que «tenemos mucha ilusión y confianza con este nuevo proyecto y estamos deseando volver a las pistas». El apunte Exjugadoras que se vuelven a vestir de corto Son muchas las jugadoras de voleibol que en su día defendieron la zamarra del primer equipo femenino del Club Voleibol Ciutadella y que finalmente decidieron establecerse en la Isla, ya fuera por motivos personales y/o profesionales. Y de este nutrido grupo que se quedaron en Ciutadella, algunas de ellas se han ido reuniendo estas últimas semanas en la red de volei de Cala en Bosc, como es el caso de ‘Tico’ González, Miriam Carrillo, Sabrina Duarte, Eli Gener, Bea Vázquez e Irene Cano.