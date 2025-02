Dos enfrentamientos en apenas cinco días deberán lidiar frente a frente el Avarca de Menorca de Bep Llorens y el CV Kiele de su amigo y exValeriano Allès Menorca, Chema Rodríguez. Esta tarde (18h) en Socuéllamos, castellanas y menorquinas se ven las caras en otro trascendental encuentro de la Liga Iberdrola; las locales para entrar en los Play off y las insulares para seguir segundas y a la estela del líder, Heidelberg. Y cinco días después, el jueves, volverán a verse las caras, en esta ocasión en el Pavelló Municipal de Ciutadella y con motivo de los cuartos de final de la Copa de la Reina 2025.

Palabras del técnico

Con toda la plantilla disponible, hizo referencia ayer Bep Llorens a la doble coincidencia con el Kiele, en apenas cinco días. Para el técnico no es del todo malo, ya que la atención está puesta, «en un solo equipo que es estudiar al Kiele», dice, una coincidencia que ayuda a no desviar la atención a la Copa, «ya que será el mismo rival. Para nosotras incluso es más cómodo en cuanto a la preparación; también para ellas claro. El reto es ganar a Kiele y punto, pareciéndose a una eliminatoria europea y es algo que estamos habituadas a gestionar», señala Llorens.

De lo que no tiene ni idea a día de hoy el preparador menorquín es de qué dinámica de partido se vivirá hoy en Socuéllamos. «Es del todo incierto, ellas en su casa son mucho más fuertes que fuera y tiene rendimientos muy dispares, como el último ganar fácil a Sant Cugat 3-0 o apretar a Heidelberg o en Sevilla». Sí se esperan hoy en el Avarca, «un rival duro, que el club se ha encargado de animar el partido ya que se juegan mucho de cara a los Play off. No especularemos en esfuerzos porque tenemos plantilla y jugaremos con las que creamos, enfocadas solo en hoy», quiso dejar claro, Llorens.

Y sin especular con la pizarra ni, de entrada, guardarse nada de cara al jueves en la Copa: «Planteamos el partido de hoy lo mejor posible en cuanto a las opciones y estudio del rival. Será como un partido único, con la duda de si Amelia Portero estará hoy o no; o en la Copa. Y nosotras quizás tenemos más variante, por lo que tan solo pensamos en competir al máximo hoy».