Respiraba el preparador local entre abrazos y felicitaciones a pie de pista tras lograr el primer gran paso que era superar al Kiele en cuartos, por lo que en la plantilla estaban la noche de este jueves «satisfechas porque logramos ganar de nuevo al Kiele tras el sábado y pienso que dominamos el encuentro, si bien cometimos algo más de error –sobre todo unos cuantos servicios al final del tercer set– cuando parecía que volvíamos a remontar», analizaba de inicio Llorens, congratulándose de que con el 1-2 de las manchegas, su equipo supiera reaccionar para cerrar el encuentro. «Resistimos muy bien y cuando más necesario fue estar bien, fuimos determinantes y contundentes».

No dudó en afirmar el preparador ciutadellenc que con este triunfo, «se hizo justicia a la superioridad del Avarca y se ha visto que no es una cuestión de presión de ser anfitrión o no sino de jugar bien y fuimos mejores que el Kiele». Y se felicitó por saber aguantar mentalmente con el 2-1, comparándolo con cuando se puso 2-1 el Sayre ante el eliminado Gran Canaria. «La victoria del Sayre hizo creer a Kiele que se podía y nosotras estuvimos en alerta y fue duro pero apelamos a la resistencia y sabíamos que dependíamos de nosotras, como se vio en el cuarto set, cuando nos enchufamos», dijo

Partido de semifinales

Y dijo Llorens que en una Copa de la Reina, «como se vio con un Kiele mucho mejor que el sábado y que nos exigió mucho, siendo más resistente en una eliminatoria. Ahora sí que son rivales muy difíciles como el Sayre mismo, que llegan embalados de algo inesperado y merecido. El rival de semifinales es un equipo muy intenso, juega bien y se plantea muy complicado», avisaba el entrenador.

Finalizó exclamando Llorens que sí, «estamos en semifinales y vamos a por el título pero Sayre pondrá el mismo nivel de exigencia. Ganar un título es muy difícil pero aquí estamos y se trata de ir a por la Copa».