Primer paso dado. El Avarca de Menorca cumplió la noche de este jueves ante un entregado Pavelló, ganando 3-1 al CV Kiele y plantándose en semifinales de este sábado ante el CV Sayre. Las menorquinas fueron mejores y merecieron el pase ante un rival peleón pero que acabó claudicando. Sin sorpresas en el equipo titular de Llorens y con la ausencia rival de la exAvarca Amelia Portero, arrancó espectacular para las locales con punto de Jimena y bloqueo de Amaral, la mejor en este arranque y dos argumentos clave para las bermellonas. Benedito respondía (5-3) y Kiele lo levantaba todo en recepción ante el ataque constante bermellón (8-7). Osadchuk era un muro en la red, deteniendo a una incisiva Castro (11-9). Con Cengotitabengoa al saque igualaba a 11 el Kiele, pese a la oposición anotadora de una Amaral letal, que lastimaba a las de Chema en el saque hasta el 15-12, una brecha notable ante tanta igualdad (16-13).

El set encaraba su recta final y en el 17-13 el técnico visitante reunía a las suyas. Al fin Castro lastimaba las manos visitantes (19-14) y Chema agotaba sus tiempos muertos. Era el momento de Jimena por ‘cuatro’; y de una Castro que iba haciendo (22-14). El set cogía color bermellón y el Kiele parecía estar pensando ya en el segundo. Un punto espectacular y eterno de Jimena hacía vibrar el Pavelló (23-14) y hasta el definitivo 25-14.

Tras un trabajado primer set y con un Avarca de menos a más para acabar con grandes sensaciones, el segundo acto empezaba igual, con el Kiele arriesgando con un saque valiente y encontrando sus puntos fuertes en la red (3-6). Fortuna no estaba inspirada en este arranque y Llorens lo detenía rápidamente con el inquietante 4-8 visitante. Reparto de bloqueos en un set que subía de voltios pero Jiménez en el servicio acortaba 9-10 y equilibraba las cosas. Avarca echaba en falta anotación de Castro y Amaral y el set estaba en un pañuelo, no encontrándose del todo cómodas (12-14). Amaral quería samba y Avarca, por vez primera en el set, se adelantaba con el martillo Jimena (15-14). Chema lo paraba rápido viendo por el retrovisor a un rival ya en partido.

Máxima igualdad a 16 y todo por resolver, cuando Jimena asumía galones y Fortuna ponía el 18-16 de servicio. Castro reaparecía para el 20-17 que paraba un enfadado Chema. Era la hora de las valientes y Jimena se vestía de Superman para ella ‘solita’ encarrilar el segundo triunfo (22-17). Acortaba Kiele 22-20 tras una sangría anotadora local pero fallaba en el servicio. Tocaba Jimena en el saque, garantía que esta vez no funcionó (23-22). Peligro que primero Castro (24-23) y luego Amaral apaciguaban para el 25-23, previo tiempo muerto final de Llorens.

Faltaba el tirón definitivo. Pero volvía a mandar el Kiele en el arranque (0-4), con el servicio de Barbero. Volvía a desconectarse el anfitrión, hasta que Jimena decía basta (4-6). Intercambio de saques fallados y Kiele iba haciendo (6-10). Fortuna, como siempre, aparecía cuando se la requiere buscando los dedos pero a Llorens no le gustaba lo que veía y juntaba a las suyas con el 7-11. Cemgotitabengoa dañaba en el saque y Llorens daba entrada a la joven Zoí, por una intermitente Castro (8-13). Saucedo iba al saque y el electrónico era 12-15 visitante. Zoí quería los ‘flashes’ (13-16) pero tocaba seguir remando en contra (14-16). Ivone se convertía en bloqueadora y con 15-16 Chema paraba la remontada bermellona. Con 16-17, Cemgotitabengoa mostraba su clase pero Jimena se reivindicaba para el 18-19. Jiménez empataba a 19 en la red y Chema lo paraba raudo. Y se adelantaba Avarca 20-19. Cogía tintes de los dos sets anteriores pero Ivone fallaba el saque y Jimena su remate pero no Fortuna (21-21). Otro servicio local fuera y la mejor de las visitantes ponía el 21-23. Llorens pedía ‘tiempo’ pero no se entendían Ivone y Jiménez y la enviaba fuera Jimena (21-25) y 2-1 del Avarca.

Un Avarca titánico

Fortuna no quería más sorpresas y ‘metía’ a las suyas en el set por ‘cuatro’ (5-2). Esta vez sí de inicio las bermellonas mandaban y Chema lo paraba pero sin cambios y Kiele parecía ‘irse’, ante un Avarca más metido en recepción y Jimena de estilete (9-2). Se giraba la tortilla y al rival no le salía nada, hasta el punto de Chema agotar sus ‘tiempos’. El Pavelló era una fiesta y el Avarca un vendaval, con Fortuna en un gran set en ataque (12-2). Verlo para creerlo con el 15-3 y el Kiele, desdibujado; con 17-7, era cuestión de tiempo que el Avarca se plantara en semifinales y al final, con Zoí letal en el servicio, fiesta en el Pavelló (25-7) y 3-1.