Sonreía el técnico del Avarca, Bep Llorens, y no era para menos. Su equipo volvía a estar en una gran final de la Copa de la Reina y tras superar a un difícil CV Sayre. «Hicimos un partido muy serio y quizás desde fuera se pueda pensar que fue sencillo pero para nada. Vimos un Sayre que no soltaba prenda y nosotras en la línea en la que estamos de mucha solidez, de no soltarnos en un marcador adverso, en parte lógica, y sobre todo una capacidad defensiva y eficacia de ataque muy grandes», analizaba en la rueda de prensa posterior el ciutadellenc, tomándose algún respiro para hablar.

Para Llorens fue «un gran partido el nuestro, pese a que Sayre estuvo muy bien. Y pienso que el público ha gozado de este espectáculo que supone la Copa, por lo que estamos felices», expresaba el entrenador, cuando aún no sabía rival en la final. «No está en nuestras manos con quién juguemos pero sí lo está prepararlo lo mejor posible, sea Fundación Unicaja o Heidelberg. Tenemos claro que intentaremos hacerlo lo mejor posible y contra quien sea lucharemos», subrayó, viendo que llegan lanzadas a la Copa. «También el 2024. Vivimos finales sin opciones y las últimas sí las tuvimos; es una oportunidad, ante un rival duro sí, pero son ya opciones reales y hay que luchar por el título», subrayó, contento de cerrarlo 3-0, «y sin notar la presión de un ‘poli’ lleno. Estamos en una final y sabemos que ganar la Copa no es fácil». Grecia Castro, eufórica Por su parte, la atacante-receptora mexicana, Grecia Castro, se mostraba emocionada a la hora de hablar para «Es Diari». Tras atar ya con el Avarca la Supercopa, exclamaba estar, «con la adrenalina a tope, muy arriba. Nos veo imparables y en nuestro mejor momento, también en el mío personal. Y hoy estaremos igual de fuertes, gracias a un gran trabajo. Nos merecemos vencer en esta Copa y pienso que así será, saliendo bien de la presión».