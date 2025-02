«Mis piernas no me respondían, me quedé vacío y sin saber qué hacer ante una emoción que jamás había vivido», exclamaba Bep Llorens, el técnico artífice de la primera Copa de la Reina para su club de toda la vida. Con la voz entrecortada y ya algo ronca– y entre llantos de emoción y abrazos– Llorens puso en valor la manera épica de lograr el título, más tras el susto de Marcela Amaral. «Pedí tiempo muerto y hablamos que el mejor regalo sería seguir luchando y ganar, lo que nos reforzó, junto a la esencia de grupo y con todas aportando. Incluso ella quería volver a salir», comentaba emocionado.

El preparador bermellón, para quien deportivamente fue quizás el día más feliz de su vida, habló del pobre tercer set, como momento delicado de la final y del que supieron rehacerse. «Hicimos un muy mal set y no nos salía nada. Por suerte luego empiezas a cero el set y ya con el 10-10 del cuarto crecimos a pasos agigantados y con una intensidad muy grande. Fue un triunfo épico e histórico para el club y la Isla. Un éxito absoluto para el club y para las jugadoras». Un Llorens que se acordó «de familia sobre todo y toda la gente del club y que ha pasado por el mismo», subrayó, reconociendo sensaciones en los días previos a la Copa. «Jiménez me dijo que les estaba transmitiendo mucha calma porque me veían tranquilo. Y, antes de empezar, noté que era el momento de ganarla». Martínez y Jiménez La MVP, Ivone Martínez, declaró que «no puedo ni hablar de la emoción, muy orgullosa del equipo, del trabajo y de hace tres años. Feliz porque luchamos, sabedoras que un título no es fácil. Claro que costó, es muy competitiva y es una guerra una Copa, siendo especial en casa», expresó. Carla Jiménez, por su parte, habló de «sueño hecho realidad, súper orgullosa del Avarca. Años de trabajo, ante un rival que es un ‘equipazo’; empezamos mentalmente fuertes y nos salió bien».