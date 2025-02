«¿Qué noté tras la final? Un descanso, un respiro por lograrse enorme y entre lágrimas con mi mujer, tras tantos años en mis diferentes puestos en el equipo. Cinco finales y caer fue espectacular», reconocía Biel Gelabert, muchos años delegado y ayudante del Avarca de Menorca. Un logro con susto, «preocupados por Marcela pero se supieron rehacer a la lesión de una de las mejores del equipo. La claves es esta, ser un equipo y sin depender de una única jugadora y en toda una final se demostró», analizaba, ya en frío, otro hombre de la casa. Un Biel Gelabert que, en cuanto a si es la mejor plantilla de la era Llorens y las opciones en Liga, no se cortó: «Heidelberg dará guerra y ya ves, ser líder liguero no te basta para ganar la Copa misma. Tienen equipo y si recuperan a Escamilla darán otro salto de calidad», avisaba Gelabert. También se acordó de Gran Canaria y Haris, «que ya sabemos que los canarios harán lo posible por estar a tope y moverán piezas para estar arriba. Seguro que se reforzarán al final y no será fácil la Liga», piensa Gelabert. En cuanto a la plantilla y si es la mejor tras las dos ligas, «tenemos equipo sí pero no se puede ni se debería comparar a otras épocas o ligas. Hay un buen equipo, a ver qué pasa con Marcela y ella es mucho y sería una gran pérdida. Con la Copa ya hay que estar satisfechas», cerró.