Apenas dos semanas después que el Pavelló Municipal de Ciutadella actuara como talistán para el Avarca de Menorca y el primer equipo femenino del Club Voleibol Ciutadella lograra su primer Copa de SM la Reina 2025, este fin de semana, el tercer equipo de la entidad, las juveniles, emularon al Avarca y se hicieron de manera totalmente merecida con el título de campeonas de Menorca 2024-25 en la categoría juvenil. La escuadra que prepara quien fuera ayudante de Bep Llorens y director técnico de la cantera en el ‘poli’, Xavi Cardona, fue justa vencedora de un campeonato celebrado íntegramente en ponent.

Dominio total y absoluto del primer equipo juvenil femenino del CV Ciutadella en el torneo insular de Menorca disputado este fin de semana en el mismo Pavelló. El CV Ciutadella A se erigió como mejor equipo de la categoría después de vencer los tres partidos de la fase final por el título y además por contundentes 3-0.

Dominio bermellón

El Insular tuvo a tres equipos del CV Ciutadella (A, B y C) y uno del CV Alaior, arrancando con triunfos del Ciutadella A y Alaior, ante CVC B (3-0) y CVC C (3-2). El sábado, el campeón siguió mostrando su superioridad ganando al Alaior (3-0) y el CVC C ganó al CVC B (0-3). Los últimos partidos eran clave para definir el podio y el 1-3 del CVC B al Alaior permitía adelantarlas en la tabla y en una disfrazada final, el CVC A no dio opción a su equipo C, ganando por 3-0 y certificando así su primera posición final.