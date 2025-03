«Tan pronto como me enteré de esta oportunidad no fue difícil aceptarla. Decidí venir al Avarca de Menorca para aportar mi contribución al equipo». Estas fueron ayer las primeras palabras como jugadora del Avarca de Menorca y para «Es Diari» de Veronica Costantini, el último y nuevo flamante fichaje en el Pavelló Municipal de Ciutadella. Y es que si alguien tenía algún tipo de dudas, con este último movimiento de mercado ha quedado claro, ya que nada ha tardado el Avarca en confirmar lo que este diario ya daba prácticamente por hecho en su edición de este martes. Bep Llorens ya tiene a la sustituta de la central brasileña Marcela Amaral con la que intentar atar el histórico triplete español, con la consecución de la que sería su tercera Liga Iberdrola tras las conseguidas las temporadas 2010-11 y 2011-12, bajo las siglas del Valeriano Allès Menorca. Una Liga Iberdrola que se sumaría a la Supercopa de España y Copa de SM la Reina ya conquistadas.

La joven italiana de 21 años y 191 centímetros, Veronica Costantini, es el nuevo refuerzo de calidad y contrastado que pedía Bep Llorens para acompañar en el puesto de central a la internacional catalana, Carla Jiménez, secundadas por la checa Veronika Jandová y la mallorquina, Margó Ribot. La nueva bermellona llega al Avarca de Menorca para ser titular y clave en este tramo final de competición y lo hace con un dilatado currículum, tanto como internacional con Italia como en la misma A1 italiana, una de las ligas más potentes del mundo.

Costantini llegó ayer al mediodía a la Isla procedente del Roma Volley italiano donde jugaba como cedida y este mismo sábado ya debutará ante su afición en el importante encuentro para la segunda plaza que jugarán las menorquinas ante el Haro Rioja, en el Pavelló Municipal de Ciutadella. La nueva central de Llorens jugó de ‘prestada’ en Roma, procedente del IGOR Gorgonzola Novara Volley, uno de los grandes clubes en Italia. También en equipos, Costantini la pasada temporada conseguía el ascenso a la A1 italiana vistiendo la zamarra del Volley Talmassons de la A2. Una jugadora que llega ya con el tránsfer tramitado y con la firma federativa internacional a punto.

Clara declaración de intenciones con esta nueva adquisición deportiva y desembolso económico de un Club Voleibol Ciutadella que no se conforma con la consecución de la presente Supercopa de España y la Copa de SM la Reina 2025 y que ahora, con Veronica Costantini en sus filas y como titular indiscutible una vez asuma rol y mecanismos tácticos del equipo menorquín, va decididamente a por la Liga Iberdrola, tras sus dos preocupantes tropiezos ligueros, post-Copa, ante el Fundación Unicaja en casa y Heidelberg, fuera.

Costantini, que nada más aterrizar en Menorca apenas tuvo tiempo de instalarse en su nuevo hogar ante de irse a entrenar junto a sus nuevas compañeras, reconocía que estos últimos días, «me he informado sobre el equipo pero estoy segura de que me quedan muchas otras cosas que todavía me faltan por conocer», exclamaba de un fichaje que llevaba unos días atado. «Me considero una jugadora muy luchadora y con ganas de trabajar, así que no veo la hora de empezar a jugar», lanzaba la italiana, a modo de presentación y sin arrugarle la presión por ganar títulos ni por tener que reemplazar a Amaral. «Me gusta transformar la presión en adrenalina para poder vivir cada momento al máximo. Me gustan mucho los retos porque para mí es importante involucrarme y mejorar siempre; por eso tengo todo el camino por delante. Fuerza Avarca», zanjó.