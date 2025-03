Parece que no le ha sentado nada bien al Avarca de Menorca haberse hecho con su primera Copa de SM la Reina, ya qué desde que las chicas de Bep Llorens lograran hacer historia levantando su primer torneo del KO en el Pavelló Municipal de Ciutadella, las bermellonas no levantan cabeza. Y este sábado en casa y ante un Haro Rioja que fue más que merecedor del triunfo en la Isla, el Avarca sumaba su tercera derrota consecutiva en lo que va de liga, un registro que no se había producido aún este año (1-3).

El Avarca cayó ante las riojanas en un encuentro en el que nunca se encontraron cómodas y pese a los destellos de Fortuna o Jiménez, la opuesta gallega, Jimena, estuvo muy sola en ataque, si bien Costantini completó un interesante debut. Eso sí, una derrota que con el tropiezo grave también de Gran Canaria deja igualmente segundo a Avarca, a una jornada del cierre liguero.

Llorens no se iba con florituras y ya de entrada comenzaba con el flamante fichaje, Costantini, en un arranque muy disputado (10-10). Gritzbach era un problema en la red para las locales en un toma y daca inicial en el Pavelló, jugándose mucho ambos equipos. Jimena adelantaba a las suyas por vez primera y Costantini se estrenaba 14-14. El set estaba en un pañuelo y Jiménez en la red iba dando muestras de su enorme calidad.

El 15-16 no le gustaba a Llorens y reunía a las suyas en la banda. No estaba cómodo Avarca y Gritzbach se aprovechaba (17-17). Castro aparecía para poner por delante a las suyas y la ex Valeriano Allès Menorca, Esther López, lo paraba. La ex local Folgueira acortaba y Haro quería fiesta en el ‘poli’ (20-20). Costantini en el bloqueo y Jimena de saque directo daban un tirón quizás definitivo (22-20) y López pedía tiempo muerto. Pero no, empate a 22 pero Haro fallaba el saque y acto seguido, Osayande en dos ocasiones adelantaba a Haro (23-24) y lo paraba Llorens. Costantini empataba a 24 y entraba Ribó al saque, que lo fallaba (24-25), hasta el saque directo y 24-26.

No empezaban bien las cosas para las campeonas de Copa de la Reina ante un Haro muy serio atrás y duro en la red. Pero el Avarca sabía que no podía perder este encuentro y ponía una marcha (8-5). Haro las peleaba todas (13-10) con una gran Giglio pero las locales mantenían una tímida brecha aunque no terminaban de romper el set. Las diagonales de Castro eran un martillo pero Llorens no quería sustos con el 16-15 local. Un balón fuera de Jimena era el inquietante 17-17, y se adelantaba Haro 17-19, por medio de Osayande. Alarma en el ‘poli’ y entraba Zoí por Fortuna. El 18-21 de saque directo silenciaba el Pavelló y, al fin, juego para las centrales y punto de Jiménez. Haro estaba de ‘subidón’ (19-22) y tras un punto espectacular se iba al 19-23, parándolo Llorens, contra las cuerdas. Bloqueaba Jimena pero respondían unas riojanas sublimes en la Isla, hasta que Fortuna la enviaba fuera para el 0-2, con el 20-25.

Las menorquinas estaban noqueadas ante un gran Haro Rioja y, de momento, ya perdían mínimo un punto, complicándose el segundo puesto, pese a que Gran Canaría también iba cayendo 0-2 con Sant Cugat. Estaban crecidas las riojanas y tan solo Jimena se oponía al 0-3 (5-5). Avarca echaba en falta ver a sus centrales. Como en la segunda manga se iban las locales 11-6 y López paraba en el 14-7. El escenario era totalmente diferente y se asomaban brotes verdes; más con Jimena lanzada (17-8). El 1-2 parecía inevitable, con el color rojo mandando en pista y sacando bien Costantini (22-11). Al final, 25-13 y 1-2, salvando el primer ‘match-ball’ Avarca.

Derrota del Gran Canaria

Mientras arrancaba el cuarto set en Ciutadella su inmediato perseguidor, Gran Canaria, acababa de caer estrepitosamente en casa 0-3 ante Sant Cugat. Y Avarca, a la suya, ante un Haro que ‘volvía’ al partido (6-9), con Galiano sublime. Una Jimena excelsa en el ataque empataba a 11 para las bermellonas pero el bloqueo visitante volvía a hacer de las suyas para el 12-14; Giblio anotaba de saque directo el 12-15 que no gustaba en absoluto a Bep Llorens.

Costantini, pese a apenas haberse entrenado con su nuevo equipo iba entrando en dinámica menorquina (14-16). Un gran bloqueo de Folgueira encendía las alarmas en el Pavelló (14-18) y solo Jimena mantenía el tipo y las constantes vitales locales. Mucho debían cambiar las cosas en las de Llorens si querían sacarlo adelante pero Castro pisaba la línea y era el 15-20, por el que el técnico ciutadellenc agotaba sus tiempos muertos.

No era el día de las menorquinas. Entraba Saucedo al servicio en el 18-21 y Osayande ampliaba para las suyas (18-22). López pedía tiempo muerto con 20-22. La misma visitante ponía el 20-23 y Castro acortaba 21-23. Osayande ‘solita’ ganaba el set (20-24) y sí, merecida victoria del Haro Rioja con el 1-3, tras el 21-25.

Ficha técnica AVARCA: Ivone (2), Jimena (22), Castro (14), Fortuna (12), Jiménez (8), Costantini (11) y Rodríguez (lib.). También: Zoí (-), Saucedo (-), Gómez (-) y Ribot (-). HARO: Giglio (14), Gritzbach (9), Galiano (4), Folgueira (9), Osayande (15), Vivas (15) y Etxebarría (lib.). También: Carpintero (1) y García (-). Parciales: 24-26, en 28 minutos; 20-25, en 24 minutos; 25-13, en 22 minutos y 21-25, en 24 minutos. Árbitros: Diana Rico y Ainhoa Saiz. Incidencias: Buena entrada en el Pavelló, con unas 700 personas en la grada.