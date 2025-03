Maira Westergaard: «Me puse contenta con la Copa de la Reina del Avarca»

Fue fichar por el Avarca de Menorca aquel verano del 2017 procedente del Club Atlético Villa Dora de Santa Fe, en Argentina, y quedarse completamente enamorada y cautivada por Ciutadella y por la Isla. La atacante-receptora argentina, Maira Westergaard (34 años)– una de las mejores, más determinantes y apreciadas jugadoras que han vestido los colores del Avarca de Menorca en sus 19 años en la élite española– ha regresado a Ciutadella, a su casa, tras acabar la temporada 2024-25 en el Emevé Lugo. Westergaard ya está en Ciutadella, donde está casada con una menorquina, tiene casa propia y donde cuando no está en temporada de voleibol trabaja y reside. Después de un año irregular, no tan bueno en lo colectivo pese a salvar la categoría pero muy fructífero en lo individual, la que fuera buque insignia y capitana del Avarca ya respira aire menorquín, mientras avisa que finalmente, jugará otro año a voleibol profesional.

Westergaard, pese a su dolorosa salida en su día del CV Ciutadella, se felicita por la Copa de la Reina lograda en el ‘poli’ y confía en que las de su exentrenador, Bep Llorens, cierren el círculo con la Liga Iberdrola.

De vuelta a casa

«Sí, ya en casa. Después de una temporada complicada necesitaba estar ya con mi gente, la verdad. Descanso unos días pero ya arranco a trabajar en lo mío, por lo que a ponerse otra vez a tope y, a parte, cada día sigo preparándome físicamente», señala Westergaard, ya desde su casa en la Isla y tras hacer los deberes en el Emevé Lugo, atando la permanencia. «Al final conseguimos el objetivo de seguir en Superliga pero bueno, fue una temporada muy irregular en el equipo, con bajas o lesiones y todo también lleva a nunca estar estables», razona la argentina, que tiene claro y no se corta que, «teníamos equipo para más y confiaba en mi equipo». A nivel individual, para la que fuera jugadora del Avarca de Menorca, «la verdad que fue uno de mis mejores años. Crecí mucho como jugadora, trabajé muchísimo algunos puntos débiles que tenía y creo que en cuanto a recepción, fue un año muy bueno», exclama orgullosa, eso sí, después de «muchas horas de trabajo y sacrificio que hacen que se vean los frutos a la larga. Para mí esta temporada ha sido una de mis mejores, a pesar de los resultados».

Un gran curso que precisamente le llega a Westergaard ya en su recta final de su carrera como profesional del voleibol: «Repito, fue una temporada muy buena para mí, sin lesiones, sin saltarme ningún entrenamiento y sintiéndome fuerte. Me sentía muy bien físicamente y eso que entrenamos muchísimo pero mi cuerpo y mente estaban preparados», detalla en este diario la de Santa Fe, con la suerte «de tener un buen preparador físico durante mi verano y eso hace que llegue muy bien y aguante toda la temporada. Soy una jugadora muy profesional con lo que hago y eso hace que a pesar de la edad, siempre esté al nivel que quiero estar», prosigue. Eso sí, advierte, «nada es regalado, claramente, pero quiero seguir estando arriba tengo que trabajar y mantenerme bien físicamente. Además, me gusta y disfruto con la preparación, la temporada y mi día a día».

Una Maira Westergaard de la que se llegó a decir durante el curso 2024-25– sobre todo al principio al fichar en Galicia– que ésta sería su última temporada en activo. «Correcto, fui con la cabeza puesta en que sería mi último año pero salir con esta sensación agridulce no me gusta y no me convence. Creo que terminar así tantos años dedicados a esto, no lo merezco. Creo que lo mínimo que quiero es terminar con buenas sensaciones y disfrutando de lo que me gusta hacer», insiste la argentina, cuyo título más grande, «ya me lo he ganado y es que la gente disfrute verme jugar y poder seguir transmitiendo mi pasión por lo que hago».

Ya en Ciutadella, sabe Westergaard que el Avarca juega pasado mañana en casa ante el Kiele, el segundo partido de cuartos de final. «Puede ser que algún partido vaya a ver, la verdad que me gusta seguir todo el mundo del voley. Este año la verdad que el Avarca lo viene haciendo muy bien y ojalá se les dé el título de la liga. Sería cerrar una campaña para ellos excelente», dice, en un ataque de sinceridad. «La Copa de la Reina fue la verdad muy bonita de ver y organizada por Menorca sabía que iba a ser una Copa muy vistosa y así lo fue. Más que merecido el título, más jugando en casa. Me puse muy contenta por ellos la verdad. Creo que ya se merecían ese título», relata.

Deseosa por cerrar cuanto antes su futuro del año próximo, bromea la argentina sobre su vida en Ciutadella, más allá del voleibol. «Cuando me retire no sé si seguiré con el deporte o con este deporte, en algún momento me planteo otros deportes (risas). ¿Entrenadora? Está claro que puede ser una opción seguir conectada con el voleibol, nunca lo descarto y ha sido fundamental en mi vida; todo está por verse y ya se verá. La vida da muchas vueltas y espero que me siga regalando muchos y bonitos momentos», cierra.