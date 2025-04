La mahonesa Inés Victory renueva con el CV Sant Cugat

La colocadora menorquina Inés Victory ha renovado su compromiso con el DSV CV Sant Cugat de la Liga Iberdrola y por tanto será su tercer curso en las filas del club de Valldoreix. La joven colocadora nacida en Maó ha dado un paso adelante muy importante esta temporada 2024-25 todavía en curso, tras tener que suceder en el siete inicial en tareas de distribución de juego a la gran Anna Newsome, que tuvo que dejar el club por temas personales.

Desde el propio CV Sant Cugat se congratulaban de atar un año más a la mahonesa, que este curso ha crecido en la entidad catalana, «asumiendo protagonismo y demostrando talento, madurez y capacidad para liderar el juego en momentos clave. Preparada para seguir creciendo con el equipo», señalan desde el mismo Sant Cugat.

Por su parte, Victory, que jugará junto a la argentina afincada en Ciutadella y exAvarca de Menorca, Maira Westergaard, se mostraba igual de satisfecha por estampar una nueva firma con el club barcelonés. «Muy contenta de mi año y de haber asumido tanta responsabilidad, que era al final lo que quería y aunque haya sido por temas externos», decía a «Es Diari». «He aprovechado pero me he quedado con ganas de más al no entrar en los play off. Feliz de renovar y crecer; siempre aspiro a más, me queda mucho que aprender».