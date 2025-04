Sandell: «Deseo que el CV Ciutadella ate el triplete; me alegré por la Copa»

El Avarca de Menorca está a las puertas de lograr un histórico triplete que de lograrlo, sería por partida doble y en una doble vertiente; triplete de esta temporada, si logra una Liga Iberdrola que se uniría a la Supercopa de España y a la Copa de SM la Reina. Y triplete en cuanto a ligas, ya que sería la tercera Superliga del Club Voleibol Ciutadella en sus 19 años de trayectoria en la máxima categoría del voleibol español femenino. Bep Llorens y sus chicas preparan ya la gran final que lidiarán a partir de la próxima semana ante el Heidelberg grancanario y que, de materializarse en título, se uniría a las dos logradas entre el 2010-12 por el Valeriano Allès Menorca de Chema Rodríguez.

Y hablar del doblete menorquín de hace más de una década es hacerlo, por ejemplo, de la receptora británica, Janine Sandell, máxima anotadora de esta campaña en Superliga Femenina 2 con el Extremadura Arroyo y aquellos dos años, pieza clave en los éxitos menorquines en el Pavelló Municipal de Ciutadella. «¿Qué significa Menorca para mí? Madre mía. Pienso mucho en Bep Llorens cuando hablo de Ciutadella porque ha estado ahí desde el principio él y pienso en un club, una isla y una afición que van en la misma dirección y trabajan correctamente», exclamaba ayer la británica para este diario. «Me siento muy afortunada de haber pasado por la Isla y los dos años que estuve en el Valeriano Allès me encantaron, con una gente genial, en un club muy profesional, una buena directiva y sin contratiempos. No hay nada malo que decir», bromea. Sandell mantiene aún muy frescas en la mente las dos Superligas logradas de bermellón. «Fueron dos títulos muy complicados, trabajamos muy duro con Chema Rodríguez y no fue fácil atar dos ligas», abunda, recordando especialmente la segunda, «más compleja y un alivio la verdad, por lo de ser campeonas y tener que defenderlo, lo que me puso muy feliz».

Una Sandell que evidentemente está súper al día de la Liga Iberdrola y del Avarca de Menorca. «Mantengo mucho cariño por Bep Llorens, siempre me trató muy bien personalmente, como a todas, y nunca tuve dudas que él llegaría donde está ahora como primer entrenador», señala la jugadora hasta ahora del Arroyo. «Por cómo trabaja y la persona que es y trata a las jugadoras como personas, no como trabajadoras, algo que no pasa en todos los clubes».

En cuanto a la actual plantilla menorquina, Sandell ve, «una buena base. Bep es listo y sabe que si las jugadoras llevan unos años juntas hace que se entiendan mejor entre ellas y jugando más como una piña. Me alegro por su gran año y sí por fin el CV Ciutadella logró su primera Copa de la Reina», manifiesta, emocionada, recordando su paso por el ‘poli’. «Me sentí muy feliz y enseguida escribí a Bep para felicitarle; me alegró mucho, la verdad». Una Sandell que va más allá y avista la Liga Iberdrola. «No tengo duda que el Avarca es capaz de conseguir el triplete y lo deseo». De cara a esta eliminatoria directa entre menorquinas y el Heidelberg, si bien la británica no quiere hablar de favoritas, sí admite que «siempre jugar en casa ayuda porque con tu afición te da ese plus de energía y apoyo, como también el hecho de descansar en tu casa antes de jugar un encuentro importante», piensa. Eso sí, para ella, «van a ser las ganas de cada una y sé de alguna tocada que no sé cómo afectará a Avarca pero confío que lograrán la tercera Liga Iberdrola», suspira Sandell, aún en Extremadura, sin extrañarse que acumule tantos años ya Llorens en el club y la Superliga. «Se lo ha ganado a pulso y deseo que aten el tercer título».