El ‘baby Avarca’ da carpetazo a una fructífera temporada

No solamente el primer equipo de la Liga Iberdrola que dirige Bep Llorens es una fuente de alegrías y satisfacciones en el seno del Club Voleibol Ciutadella en esta apasionante campaña 2024-25 que encara ya su recta definitiva. También su segundo equipo femenino, el filial del Avarca de Menorca, ha completado una primera temporada más que notable en la Segunda Nacional Femenina y más, teniendo en cuenta que la plantilla que ha preparado Xavi Cardona está plagada de jóvenes con talento por explotar. Las bermellonas han cerrado este exigente curso 2024-25 en el cuarto puesto, cuando hace unas semanas todavía merodeaban con la posibilidad de finalizar campeonas.

En el último encuentro de la temporada el CV Ciutadella acabó perdiendo en la pista del CV Son Ferrer mallorquín (3-2), en otro gran encuentro de una plantilla formada por tan solo dos jugadoras sénior, las ex Avarca, Maria Jofre (38) y Olga Huguet (22 años) y el resto son un grupo de once juveniles de primer año (2008) y una cadete. «A pesar de jugar una categoría sénior, contra equipos sénior normalmente más experimentados, hemos conseguido una cuarta plaza muy meritoria», señala el técnico bermellón, «compitiendo muy bien y dando oportunidad de jugar partidos de cierto nivel a las jóvenes que aquí en Menorca no disponen de una liga juvenil con suficientes equipos y nivel», dice Cardona, con la coletilla de que, «tampoco la federación nos deja competir en una liga autonómica juvenil».

Para el preparador el filial del CV Ciutadella, «ha superado con creces las expectativas, no demasiada gente confiaba en que pudieran hacer una temporada así en esta categoría, llegando a las trece victorias», se congratula, notándose, «mucho la evolución del equipo a medida que avanzaba el año; en la primera vuelta algunos equipos que nos ganaron 0-3, en la segunda, les hemos ganado o puntuado en su casa, puntuando en todos los partidos excepto contra el líder, CV Manacor, que no ha perdido ningún partido», señala Cardona de un equipo suyo que ha cerrado con 17 puntos la primera vuelta (séptimas) y 23 la segunda, para acabar cuartas.

Presente y futuro

Un crecimiento exponencial a nivel individual por parte de las ‘baby’ del equipo– y en lo colectivo–, cimentado, en parte, gracias al papel de las veteranas, Jofre y Huguet. «Destacar y agradecer su papel en el equipo, ayudando siempre a las jóvenes a crecer y ser mejores. Jofre ha venido la mitad de los partidos solo pero cuando estaba destacaba como mejor líbero de la categoría y Huguet también ha destacado mucho, para mí la mejor atacante de la liga», exclama Cardona de una Olga que en muchos partidos ha hecho más de 30 puntos, llegando a superar los 40. «No solo ellas han destacado, también las jóvenes del equipo, que eran juveniles y han tenido que jugar muchos partidos y lo han hecho muy bien. Todas han tenido oportunidades de jugar y las jóvenes han tenido una progresión espectacular desde principio de curso y todavía tienen mucho margen de mejora en el futuro», vaticina el técnico.

En definitiva, «supimos conjuntar bien a las dos sénior con las jóvenes, tanto dentro como fuera de la pista, lo que se ha transformado en un buen ambiente de equipo y un buen juego», cierra Cardona. «La próxima temporada esperamos seguir en esta línea y poder dar un paso más todavía en esta liga».