El efecto Pavelló da sus frutos: el Avarca fuerza el cuarto partido de la final

Ante la ausencia del técnico Bep Llorens tras el encuentro para atender a este diario fueron la colocadora, Ivone Martínez, y la atacante-receptora mexicana, Grecia Castro, quienes hablaron para «Es Diari» tras el encuentro. Castro se mostraba muy satisfecha a la conclusión del encuentro por el triunfo bermellón: «Empezamos con el pie derecho, que fue lo que hicimos aunque en el primer set íbamos arriba pero pasaron ‘cositas’ que a todos los equipos le pueden pasar», dijo de primeras.

Grecia Castro justificó así «no lograr el primer set porque de lo contrario no habríamos empezado este encuentro por detrás», aseguraba, hablando la mexicana de lo que había cambiado para esta transformación de Gran Canaria a Ciutadella. «A todos los equipos siempre les ha interesado y mucho jugar en su casa y ante su gente y siempre he dicho que el público tiene mucho que ver. Nos sentimos más protegidas y arropadas sin duda en Ciutadella y en cambio ahí siento que tuvo mucho que ver en nuestro bajón anímico», relataba la jugadora del Avarca de Menorca.

Y es que jugar en el Pavelló y ante su gente es sinónimo siempre de éxito. «Sabíamos que nos convenía y mucho jugar para intentar remontar y sí, evidentemente que sí que se puede», exclamaba. «¿Quién nos dice tras este partido que no nos podamos ir a un quinto encuentro y jugarnos el título en Gran Canaria?», proseguía. Una Grecia Castro que, eso sí, avisaba que el Heidelberg, «no ha dado su última palabra y me espero esta tarde un rival igual de agresivo y que irá a por todas, sin duda. Me espero el equipo que es, con una potencia espectacular y que intentará no alargar ya más esta eliminatoria final», cerraba Castro, quien fue compartiendo minutos con la catalana Zoí Mavrommatis, que ayer volvió a reivindicar y pedir protagonismo en la pista.