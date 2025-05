Toni Ruz, presente y futuro en el voley: subcampeón de España júnior

El equipo júnior masculino del Club Voleibol Manacor se ha proclamado subcampeón de España este pasado fin de semana en Extremadura tras ganar las semifinales contra el conjunto canario de Arona Tenerife Sur y caer derrotado en la gran final ante el Río Duero Volei Soria por 0-3. Los jugadores de Josep Tous han disputado un Nacional 2025 sensacional y siendo favoritos en casi todos los partidos, donde han vencido con solvencia en cuatro de los seis partidos disputados. Y en la red, en el muro mallorquín, el contundente y corpulento central de Ciutadella, Toni Ruz Sastre, de 186 centímetros y nacido el 2006.

«Jamás me habría imaginado quedar entre los dos mejores equipos del país, ha sido un sueño cumplido que gracias al Manacor ha sido posible», decía ayer a «Es Diari» el insular, cuyo rol en el equipo ha sido importante, «como el de todos, ya que con el esfuerzo de todo el equipo hemos podido lograr llegar a la final», se congratula Ruz, quien se ha sentido, «muy confiado, gracias al trabajo realizado durante toda la temporada. Individualmente, estoy muy contento del trabajo aportado al equipo en este torneo nacional».

Y es que este ha sido el primer año de Ruz en el CV Manacor– equipo con el primer equipo en la Superliga masculina– siendo un curso, «bueno, a pesar de que me costó un poco adaptarme a la velocidad del juego del Primera Nacional. Ha merecido mucho la pena estar en un club que me ha aportado muchos conocimientos de voley», exclama el ciutadellenc, a caballo entre el equipo júnior, el Primera Nacional y acudiendo a alguna sesión del Conectabalear de Superliga.

Con la clara intención para el curso 2025-26 y aún júnior de seguir en Manacor, explica Ruz que estuvo entrenando varios días con el Superliga. «Al ser un equipo profesional la exigencia y compromiso es mayor, es otro mundo. Sería uno de mis sueños poder formar parte del equipo de Superliga y creo que el principal salto para llegar a la máxima categoría es un conjunto de disciplina, físico y técnico», analiza el central. «Para jugar en mi posición en el máximo equipo me falta un poco de altura pero gracias a mi salto podría llegar a conseguirlo. Es mi mayor fortaleza, ya que puedo llegar tan arriba como algún jugador que mide más que yo», analiza, identificándose en clave Avarca de Menorca con Marcela Amaral, «central de estatura media muy explosiva. Me comparo humildemente, ya que ella juega en la máxima categoría», dice, entre risas.

Precisamente, Ruz usa como espejo al equipo de la Liga Iberdrola femenina. «Un ejemplo a seguir, son grandes jugadoras que forman una gran familia, lo que se nota en el juego que han demostrado y con grandes títulos», asevera, quien cuando ha podido ha entrenado con ellas, cuando ha estado en Ciutadella, «y ha sido un gusto compartir pista con ellas».

Sus orígenes en el Pavelló

Esta 2024-25 ha sido su primer año Manacor, a donde fue por sus estudios y el CV Ciutadella le ayudó a encontrar equipo. Y es que Ruz empezó a jugar a este deporte en el Pavelló Municipal de Ciutadella hace tres años y sí, «muy contento con el gran apoyo que me ha dado este gran club. Me enseñó mucho sobre el mundo del voleibol y encontré grandes amigos que me han ayudado a mejorar», relata Ruz.