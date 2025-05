Ivone Martínez y su 'no' convocatoria con México

Las diferentes selecciones nacionales van engrasando sus maquinarias de cara a sus próximos compromisos internacionales de este verano, tanto en Europa como en los demás continentes, y han sido mucho aficionados al voleibol a los que les ha llamado la atención que la colocadora mexicana del Avarca de Menorca, Ivone Martínez, no vaya con su país a la selección de México.

Después de una temporada espectacular en lo individual y lo colectivo y llevando al cuadro menorquín al doblete de la Copa de SM la Reina y la Supercopa- además de subcampeón de la Liga Iberdrola-, la colocadora bermellona no estará en la convocatoria mexicana, siendo sustituida por Celeste Vela, Argentina Ung y Paola Rivera.

Nicola Negro, el seleccionador mexicano, no se lleva a Ivone Martínez, para sorpresa suya, y ella misma ha querido aclarar a través de sus redes sociales su 'no' inclusión: «Quisiera precisar que no he recibido una invitación a integrarme a la convocatoria de la selección nacional de mi país y, por lo tanto, tampoco he declinado invitación alguna. Me encuentro bien y acabo de concluir una de las mejores temporadas de mi carrera», aclara, agradecida a la gente por su apoyo.