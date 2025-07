Toni Ruz, una vida entre las pistas y las playas

A día de hoy la vida del joven jugador de voleibol Toni Ruz (Ciutadella, 2006), ni se entiende ni se concibe sin un balón de este deporte en las manos. Y ya sea en las pistas ‘indoor’ de invierno vistiendo la zamarra del Club Voleibol Manacor, como en las playas, compartiendo pasión con su paisano y compañero, Pau Pons. Ruz, corpulento central de casi 190 centímetros de altura, ha renovado una temporada más en las filas del CV Manacor y jugará en el equipo de Primera Nacional, además de tener algunas apariciones en el primer equipo de la Liga Iberdrola masculina, uno de los top del país.

El jugador ciutadellenc, que este curso pasado 2024-25 se proclamó subcampeón de España júnior con el club mallorquín, renueva con la clara intención de seguir creciendo en el voleibol. «Me volvieron a llamar del Manacor para regresar un curso más y no dudé», relata Ruz, quien, de reojo, tendrá el equipo de Superliga masculina. «Tal vez algún entrenamiento del primer equipo pueda caer», señala en voz alta el menorquín. Un Ruz que no esconde sus pretensiones de futuro, siempre con los pies en el suelo y aplicándose dosis de realismo. «Evidentemente que me hace ilusión debutar un día con el equipo de la Liga Iberdrola pero primero debo intentar progresar», razona para este diario.

Paralelamente, estas semanas de verano las aprovecha Ruz para seguir en contacto con el voleibol, jugando al voley playa, junto a Pons, con quien fueron cuartos de Balears.

Balears deberá esperar

Lo que de momento deberá quedar aparcado al menos hasta el próximo verano será su debut oficial con la Selecció Balear en un Campeonato de España. Pese a estrenarse en una convocatoria reciente, Ruz era el único jugador de 2006– de primer año– por lo que «los demás era su último año para ir y también tenían nivel, por lo que será el año próximo», reaccionaba el ciutadellenc.