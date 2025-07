Marina Saucedo del Avarca de Menorca otra vez en el circuito nacional de voley playa

La curtida colocadora del Avarca de Menorca 2025-26, Marina Saucedo– una de las cinco renovaciones de la brillante temporada pasada del equipo de Bep Llorens– llegará al día 1 de pretemporada en el Pavelló Municipal de Ciutadella ‘como una moto’, después que la bermellona haya regresado y de qué manera al circuito nacional de voley playa.

De hecho, este fin de semana disputa otra prueba española en La Línea (Algeciras) y en agosto competirá en varias pruebas puntuables, para sumar puntos para la final del Campeonato de España de Fuengirola. Saucedo, quien ha estado tres veranos sin competir y antes de dejarlo estaba en el Top 10 del ranking nacional y disputó varias finales del antiguo Madison Beach Volley Tour, nos relataba ayer mismo a este diario que ha vuelto a competir y abierto la temporada, «partiendo de cero puntos en el ranking, lo que hace más difícil entrar en los torneos españoles».

Es este pequeño gran handicap lo que obliga a la gaditana a, de momento, tener que ir cambiando de compañera de juego, según la prueba. «Cuando tienes pocos puntos debes jugar las fases previas y si tienes más, accedes directamente al cuadro principal», nos relata la colocadora de Llorens. Este año Saucedo ha jugado la Copa de España, donde quedó subcampeona junto a Amparo Hopf y en la Copa de la Reina no pudo participar por falta de puntos en el ranking; «pero he disputado varios torneos por Andalucía, en los que he sido campeona», nos narra, además de volver ahora de las Islas Canarias, donde compitió en un Challenge Beach Volley Cup*** y logró ser quinta, cayendo en el pase a semifinales en el ‘tie break’.

Para Saucedo el principal objetivo es, «volver a competir y disfrutar de este deporte que tanto me apasiona. Sobre todo quiero aprovechar todo el verano para entrenar y llegar a la pretemporada con el Avarca en un estado de forma óptimo», relata.