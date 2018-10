Les biblioteques van guanyar l’any passat 2.441 nous usuaris

Un total de 52.816 persones, més de la meitat de la població de Menorca, tenen carnet de les biblioteques de l’Illa, segons les dades de la Xarxa de Biblioteques corresponents a l’any 2017.

Tanmateix aquesta dada tan positiva des del punt de vista cultural es veu fortament matisada pel nombre d’usuaris que l’any passat van sol·licitar algun préstec, que van ser 13.021 persones, de les quals 2.441 eren nous usuaris del servei.

Molta oferta

Les biblioteques públiques de Menorca tenen a disposició dels ciutadans un total de 284.219 volums (entre llibres, publicacions periòdiques, CD i DVD), per a una població de 91.170 habitants a tot Menorca.

El 2017 es van fer 155.952 préstecs ordinaris de llibres, fullets, publicacions periòdiques i audiovisuals. A aquesta xifra s’ha de sumar el préstec de llibre i revistes digitals que funciona a través del portal «eBiblio Illes Balears».

Aquests serveis digitals es van imposant, lentament però progressivament, majoritàriament entre els adolescents i joves. D urant el 2017 es van fer 1.212 préstecs digitals.

La Conselleria de Cultura i la Xarxa de Biblioteques ham elaborat un pla per dur a terme l’adquisició d’ordinadors de sobretaula i portàtils, millorar la xarxa wifi i la connexió a la fibra òptica del Consell Insular. Com a novetat, s’adquiriran tauletes digitals per a totes les biblioteques.

Quant a l’activitat dels usuaris, les biblioteques van rebre un total de 226.538 visites presencials d’usuaris, entre adults i infants.

L’informe de la Xarxa coincident amb el Dia Mundial de les Bliblioteques també fa referència a la gran quantitat d’activitats que posen en marxa a Menorca. L’any passat van organitzar 302 activitats culturals, de promoció de la lectura i de la biblioteca, tan infantils com per a adults, a les quals van assistir 7.255 persones, excepte a Ciutadella, es Mercadal i Fornells, on no es va comptabilitzar. Per tant, la dada real és molt superior.