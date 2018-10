Troben a Calescoves restes de ceràmica dels segles III i II aC

Aquest dimecres acaba al fons de Calescoves la campanya d'excavacions arqueològiques subaquàtiques que s'han duit a terme des de principis d'octubre i que han donat com a resultat l'extracció d'abundants restes, principalment ceràmiques dels segles III i II abans de la nostra era.



Aquesta intervenció ha estat possible gràcies a la col·laboració entre el Consell, el departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya a través de l'Agència Catalana de Patrimoni Cultural, i ha servit també per a la salvaguarda del patrimoni arqueològic, que quedarà tapat i protegit de les corrents marines. Cal tenir en compte, que a l'estiu la cala esdevé punt habitual de fondeig per a moltes embarcacions, que afecten el fons marí amb les àncores, fins al punt que s'havia arrencat posidònia que cobria les restes.



En la intervenció hi han participat els Amics del Museu de Menorca, que durant els darrers anys han elaborat cartes arqueològiques i que han pogut constatar la pèrdua d'arena interior a Calescoves. Així, amb aquesta intervenció s'ha pogut valorar l'estat de conservació i la potencialitat arqueològica de la zona.



Les prospeccions s'han fet en col·laboració del centre d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya, amb el seu vaixell Thetis i amb una dotzena de professionals, Entre les peces extretes hi ha molts fragments d'àmfores de diferents cronologies en un excel·lent estat de conservació, així com bols i plats amb restes, fins i tot, de pintures decoratives. S'han trobat també materials ceràmics de la cultura talaiòtica, molt diferents al que s'acostuma a trobar en jaciments terrestres.