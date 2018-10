Un ‘Torrent Vivó’ de tot el poble

«Tattoo a Menorca» és el títol del quadre que la família de Pepe Torrent Vivó ha donat al poble de Ciutadella, en agraïment al suport rebut per part del Consistori i del poble, en general, arran de la inesperada mort del jove pintor, ara fa just un any.

El dia que es celebrava el primer aniversari de la desaparició de Pepe Torrent (Ciutadella, 1975 -Pisco, Perú, 2017), els pares i els germans de l’artista van fer donació d’un quadre. Va ser en un acte al Saló Gòtic de l’Ajuntament, al qual assistiren familiars, amics i gent propera.

La batlessa, Joana Gomila, va acompanyar als pares del pintor, la també artista Carme Vivó i Carlos Torrent, en una trobada amb molta càrrega emotiva.