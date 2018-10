Un concert líric clourà la 47a temporada d’òpera

La mezzosoprano georgiana Ketevan Kemoklidze i el tenor argentí Marcelo Puente seran els gran protagonistes del concert líric «Moments d’Òpera» que es farà aquest dissabte al Teatre Principal. Juntament amb els dos solistes actuarà el Cor d’Amics de s’Òpera de Maó, acompanyat per l’Orquestra Simfònica de Balears, sota la batuta del mestre Valerio Galli.

El concert suposarà la cloenda de la 47 temporada d’òpera, que promouen la Fundació Menorquina de l’Òpera i Amics de s’Òpera de Maó. El programa és molt variat i inclou àries, fragments exclusivament instrumentals com l’obertura de «La forza del destino» de Verdi, i nombres corals tan coneguts com el «Va pensiero», de «Nabucco».

Solistes

Per la seva part, Ketevan Kemoklidze ha seleccionat àries ben conegudes com «L’amour est un oiseau rebelle», l’havanera de «Carmen» o «Una voce poco fa» de la Rosina d’«Il barbiere di Siviglia» de Rossini. Marcelo Puente ha triat fragments com «E lucevan le stelle» de l’òpera «Tosca» de Giacomo Puccini, «Celeste Aida» de Verdi o l’ària de Don José a Carmen «La fleur que tu m’avais jetée».

La mezzosoprano de Georgia va debutar en 2002, quan encara estava estudiant al Conservatori fent el paper de Maddalena a «Rigoletto». Des de llavors ha cantat amb gran èxit en escenaris tan importants com l’Scala de Milan, l’Arena de Verona, la Fenice de Venècia o la Royal Opera House Covent Garden. Destaca també en la seva biografia la participació en la pel·lícula «Io, Don Giovanni», de Carlos Saura.

Per la seva banda, el tenor argentí ha obtingut un gran reconeixement en els darrers anys per les seves actuacions en els millors teatre d’òpera del món. En la temporada que ara comença farà el paper protagonista de «Fausto», a l’Òpera Nacional de Washington.

«Moments d’Òpera» començarà el dissabte a les 20 hores i té una durada d’uns noranta minuts. El preu de les entrades oscil·la entre els 20 i els 70 euros.