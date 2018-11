Grans moments lírics al Teatre Principal

Bona nit per a la lírica en la gala de cloenda de la 47 temporada d’òpera a Menorca. Aquest dissabte 3 de novembre els afeccionats al gènere operístic van assistir al recital «Moments d’òpera», organitzat per la Fundació Menorquina de l’Òpera.

Amb el Teatre Principal ple, com acostuma a succeir en aquestes ocasions, es va donar inici puntualment a un concert protagonitzat per dos cantants de renom internacional, Ketevan Kemoklidze i Marcelo Puente, acompanyats per l’Orquestra Simfònica de les Illes Balears, sota la direcció de Valerio Galli, i el Cor dels Amics de s’Òpera de Maó.

La mezzosoprano georgiana Ketevan Kemoklidze es va guanyar el favor del públic des del principi. A una veu potent, segura i ben projectada, s’unia l’efecte d’una presència imponent sobre l’escenari. Un concert d’aquestes característiques, que és ben bé una miscel·lània de fragments d’òperes i estils molt diversos, és un repte per als cantants. No només han d’interpretar correctament la música, sinó que també ens han de fer arribar en pocs instants el més important –pensem en significats, emocions, actitud, expressió- d’allò que estan cantant. Kemoklidze va tenir molt en compte això, introduint-se en el personatge de cada ària que cantava i ho va saber transmetre, per a major gaudi del públic.

