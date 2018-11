Lluís Sintes i Alícia Ferrer, retorn de sarsuela al Teatre Principal

Va ser tan gran l’acollida que va tenir, el juliol de l’any passat, el recital «Va de sarsuela» amb Lluís Sintes i Alícia Ferrer, que els cantants han acceptat la proposta d’un nou espectacle, aquest dissabte, produït novament pel mateix Teatre Principal, sota el títol continuista «Va de sarsuela 2».

La sala maonesa serà testimoni del recital de la parella que formen la soprano valenciana i el baríton maonès, i així com l’any passat van estar acompanyats al piano per Pau Damià Riera, en aquesta ocasió actuaran juntament amb el jove Èric Varas. Un pianista que el mes passat ja va protagonitzar un dels concerts del Cicle d’Octubre de Joventuts Musicals de Maó.

Aquest és un espectacle que sorgeix a iniciativa del ‘Principal’, a partir de fragments famosos de sarsuela.

Ferrer i Sintes es tornen a reunir damunt l’escenari per interpretar peces prou conegudes pel públic. El repertori inclourà un bloc dedicat a «La canción del olvido», una obra de sobres coneguda pel baríton menorquí, ja que ara es compleixen els 40 anys del seu debut a l’Orfeó Maonès, precisament amb aquesta sarsuela.

Al programa hi haurà altres obres, com «La tabernera del puerto», «La revoltosa», «Maravilla» o l’opereta «La viuda alegre», títol que, com recorda Sintes, «era present entre el repertori de les antigues companyies de sarsuela que recorrien la geografia espanyola».

En aquesta vetllada es podrà escoltar també «Es tresor d’Albranca», de Deseado Mercadal. De la mateixa manera, els artistes cantaran fragments i duets d’aquestes obres, però també hi haurà escenes dialogades acompanyades de projeccions de fotografies i combinant amb attrezzo i vestuari.

Els artistes

Alícia Ferrer resideix a Barcelona. El seu debut operístic va ser fent Gilda a «Rigoletto», i ha interpretat personatges com Adina d’«Elisir d’amore», Marie de «La fille du régiment» o Marguerite a «Faust». A Itàlia debutà amb «La Bohème» fent de Musetta. La soprano també ha fet carrera amb la sarsuela i el musical, treballant amb produccions del Gran Teatre del Liceu o dels Comediants.

Mentre, Èric Varas, amb només 22 anys és pianista titular de la Companyia Bohemia’s del Palau de la Música Catalana i de la Companyia Amics de la Sarsuela de Gràcia; i de Lluís Sintes s’ha de destacar que debutà al Liceu el 1992, escenari on ha actuat més d’un centenar de vegades i on participà en l’òpera «Turandot» de la reinauguració després de l’incendi de 1994. Sintes ha actuat a teatres de tot el món (Nova York, Tòquio, Shangai, Niça, Amsterdam), compartint escenari amb figures com Montserrat Caballé, Josep Carreras o Joan Pons, i ha gravat diferents discs.

Les entrades estan a la venda al teatre i a la seva web. Els preus oscil·len entre els 12 i els 15 euros. El concert començarà a les 19 hores.