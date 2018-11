Premi dels arquitectes a la Sala Camus

La demarcació de Menorca del Col·legi d’Arquitectes de Balears ha premiat el projecte del Teatre Albert Camus de Sant Lluís, de Joan J. Gomila i Domingo Enrich, com el millor edifici d’ús no residencial fet a l’Illa entre els anys 2013 i 2017.

El jurat ha guardonat també una reforma i ampliació d’un edifici entre mitgeres al Carrer Victori des Castell, obra de Joan Enric Vilardell com la millor actuació en edificis existents.

El primer premi absolut ha estat per Nicolás Faedo amb una casa unifamiliar a Llucmeçanes que a més ha guanyat el premi en la categoria d’habitatges unifamiliars.

En una roda de premsa, a la seu del Col·legi a Maó, els diferents guanyadors van voler destacar l’ús del formigó en els seus edificis i al fet que no responguessin al que s’entén com tipologies tradicionals sinó que són treballs que tenen com referent una arquitectura més contemporània i internacional.