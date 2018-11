‘A tu’, un videoclip dedicat a les mares

Rodat el 10 d’octubre al teatre del Casino 17 de Gener de Ciutadella, Shanti Gordi acaba de publicar el que per ara és el primer videoclip de Primer viatge, el seu disc de debut en solitari. La cançó triada és A tu, en realitat dedicada a la seva mare però que fa extensible la dedicatòria també a totes les mares del món.

El videoclip, igual que el tema escollit, és molt senzill i auster, amb un Shanti emotiu i pràcticament nuu d’elements externs, tan sols acompanyat del seu sentiment, del piano i de la veu damunt de l’escenari. Les imatges, editades per Pacífic Pro Video i amb Pacífic C. Juaneda i Ivan Ivanovich com a càmeres, ajuden a transmetre aquesta senzillesa i emoció.

El disc Primer viatge va sortir el passat mes de juny i des de llavors Shanti també el ve rodant en directe, en ocasions en un espectacle conjunt amb Leonmanso, també presentant el disc Escolta com sona es teu pols. Amb aquest format, Shanti & Leonmanso i les seves respectives bandes, seran els seus propers concerts: el 23 de novembre a la sala La Mirona de Salt (Girona) i el dia 24 a Razzmatazz 3 de Barcelona.