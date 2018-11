Premi per als contes interactius per aprendre a través del joc

Little Data Stories és el projecte guanyador de la segona edició de les jornades Think Up Culture! que s’han celebrat aquesta setmana a Menorca. Un premi al qual optaven nou idees, i que finalment ha estat per a la proposta de Carles Canitrot, sobre l’aprenentatge a través del joc en edats primerenques, a partir de la interacció entre art i ciència.

Les Steam, l’acrònim en anglès de ciència, tecnologia, enginyeria, arts i matemàtiques, són la base sobre la qual es fonamenta el projecte guanyador d’aquesta edició del Think Up Culture! que presentava Carles Canitrot i que, com explica ell mateix, consisteix que «a través d’històries interactives i sent els fillets els protagonistes, objectes tridimensionals, de robòtica educativa i també jocs tradicionals serveixen per aprendre Steam». És a dir, que «sense adonar-se, mentre juguen, estan aprenent» sobre ciència, art o matemàtiques.

Al Little Data Stories es combinen jocs tradicionals amb elements més moderns, com ara tauletes digitals o un robot.

La filosofia d’aquesta iniciativa es basa en la idea que els contes esdevenen una porta per a la imaginació i que, al mateix temps, les noves tecnologies són una clau per al coneixement ja des de la infància del fillet.