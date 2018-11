‘Dóna’m la mà’, el nou senzill de Guiem Soldevila

El proper 23 de novembre apareixerà a les plataformes digitals el senzill «Dóna’m la mà», de Guiem Soldevilla, una cançó inèdita que el músic ciutadellenc no ha inclòs en cap dels seus discs i que ara veurà la llum de la mà del segell discogràfic Satélite K.

«Dóna’m la mà» és una cançó que Soldevila va compondre el 2016 a partir de la lletra de Joan Salvat-Papasseit, però que no va incloure al seu darrer disc, «Fins demà o la propera metamorfosi» (2018). Ell mateix explica que «vaig veure que la cançó que no encaixava en l’atmosfera del disc, que era d’una estètica musical distant, que és més expansiu i no tan íntim com ‘Dóna’m la mà’».

De fet, el músic de Ciutadella creu que «aquest tema fa de pont entre els dos darrers discs, ‘Fins demà’ i ‘Amoramort’», i «tenia clara la intenció de publicar-la algun dia».

Cançó amb premi

«Dóna’m la mà», que el 2016 va rebre el Premi Miquel Martí i Pol després que Lluís Llach l’escollís, es tracta d’una peça «molt íntima de veu, piano i cordes». Un tema per al qual Soldevila va comptar per primera vegada amb la col·laboració del violoncel·lista menorquí Pau Cardona, a més de Violant Menorca al violí. Dos instruments de corda als quals s’afegeix la sonoritat del piano i la veu del mateix compositor, que també és l’autor dels arranjaments.

Quant a la portada del single, és obra de Mari Genestar. Està inspirada amb el poema i la cançó, i representa una parella, d’esquena, donant-se la mà.