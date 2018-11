L’etapa més internacional de Marco Mezquida

El pianista menorquí Marco Mezquida admet que aquest 2018 està sent molt especial, ja que està aconseguint l’objectiu que s’havia marcat d’obrir-se pas més enllà de l’àmbit local i nacional. És així que, per exemple, aquest novembre esdevé «un dels mesos més potents de la meva carrera, actuant en auditoris importants» de tot el món.

No és casualitat què, durant quatre anys, l’Associació de Músics de Jazz i Moderna de Catalunya hagi triat Marco Mezquida com el músic de l’any. La seva trajectòria és espectacular. Amb només 31 anys ha gravat més de 50 discs i, amb una mitjana de 180 concerts a l’any, ha actuat en auditoris i festivals de més de trenta països.

«Estic preparat»

«És un moment de molta energia, però estic preparat per açò, i ho estic gaudint molt», explica Mezquida, satisfet de la trajectòria que està fent. «És un premi i un regal, perquè jo volia viure de la música, i ho estic fent».

«Els concerts per Espanya són constants, però encara ho són més a nivell internacional», comenta el pianista, tot dient que «treball per no quedar en un àmbit local, només a Menorca i Catalunya, sinó més enllà».

Aquest 2018 va començar amb diversos concerts pel nostre país (Pamplona, Saragossa, Barcelona, Madrid), i a partir de finals de febrer va iniciar els viatges internacionals, que s’enllacen amb els que fa a Espanya. Va actuar a l’Òpera d’Alger (Algèria) amb Chicuelo, amb qui passaria després, per exemple, per Praga (República Txeca), Zuric i Saint Gallen (Suïssa), Nicòsia (Xipre), Rossignol (Bèlgica) o, de forma molt especial, pel 17è Festival de Jazz de Tòquio, el 2 de setembre. Un esdeveniment «amb un cartell absolutament de primer nivell mundial».

El músic menorquí actua sol, però també amb altres formacions, tant a Espanya com a fora. En l’esfera internacional ho acostuma a fer amb grups com el Giulia Valle Trio, Pieris o el Marc Miralta Flamenco Reunion, i també destaquen les actuacions juntament amb Sílvia Pérez Cruz, amb qui ha viatjat a Holanda i, d’aquí a uns dies, a Noruega i Sevilla.

Com diu Mezquida, aquest novembre és intens. Des de demà fins a final de mes té actuacions quasi cada dia (Bèlgica, Holanda, Noruega, Bòsnia, Barcelona, Girona) i desembre es presenta també dens. El gener actuarà al Festival de Munster (Alemanya) amb Chicuelo, amb qui gravarà el segon disc del tàndem. Posteriorment vindran altres actuacions destacades, com al Hong Kong Arts Festival, en solitari i presentant el disc «Ravel’s Dream» en què participen Martín Meléndez (violoncel) i Álex Tobías (bateria i percussió). Per ara, fins a finals de 2019 haurà actuat a 24 països.