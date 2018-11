Un hivern molt familiar al Teatre Principal

El Teatre Principal de Maó encara el darrer mes d’aquest 2018 i l’inici del nou any amb un total de setze produccions, que inclouen propostes de dansa, teatre, música i humor. Un trimestre que, com és habitual, esdevé el més familiar, amb diversos espectacles pensats tant per adults com per infants, i amb una important presència de grups.

Desembre i gener són dos mesos on les formacions de l’Illa solen programar els seus concerts de Nadal, cap d’any o Reis. És el cas de l’Orquestra de Cambra Illa de Menorca, que celebrarà el seu vintè aniversari amb «Els cants de Nura»; el Cor Illa de Menorca, que cantarà Mendelssohn i Puccini; o de les bandes de música de Maó, Es Migjorn Gran i Ferreries. La primera, amb la col·laboració del pianista Kiev Portella; la segona, amb el repertori del concert de l’estiu passat; i la tercera, amb «The ghost ship».

El ‘Principal’ acollirà el concert institucional de Sant Antoni, que estarà dedicat als 40 anys del primer disc del grup Traginada, efemèride que es celebrarà amb la participació de Maria Camps, Clara Gorrias, Cris Juanico, Anna Ferrer, Miquel Mariano i Guiem Soldevila.

Teatre local i balear

Tant el regidor de Cultura, Héctor Pons, com la gerent del Teatre Principal, Àngela Vallés, destacaven aquest dilluns que aquest pròxim trimestre serà molt local, però també balear.

De Mallorca arribaran muntatges com «BaRock Ballet» (a través del programa TalentIB), on hi participaran una dotzena de ballarins; el musical «La bella y la bestia» (producció de Mallorca So); o «Rostoll cremat» (coproduït pel Teatre Principal de Palma, el Festival Grec i La Perla 29 i distribuït per Produccions de Ferro). I d’Eivissa, «Refugi», el primer projecte de caràcter autonòmic, participat organismes de Menorca (el ‘Principal’), Mallorca i la pitiüsa major.

La companyia menorquina La Trup presentarà l’obra «Ifigenia i Tàurida», escrita per Joana de Vigo i Squella; i l’Institut Balear de Teatre Clàssic, en el XVII Festival de Teatre Grecollatí, oferirà dues obres en un matinal per a escolars, «Les troianes» d’Eurípides i «Els bessons» de Plaute.

L’únic espectacle de caràcter nacional de l’hivern serà humorístic, «Nunca olvidaremos», a càrrec de Raúl Cimas, Dani Mateo i J.J. Vaquero, on tres amics repassen el seu passat abans d’acomiadar-se per sempre.

Tampoc no faltaran cites habituals com la visita del carter reial (28 de desembre, 18.30 h.) o el concert de la Casa de Andalucía per celebrar el Dia d’Andalusia.