Trenta anys que valen la Lira d’Or

La família de l’Orfeó Maonès va retre ahir el seu particular homenatge a Albano Gómez, tota una institució dins de l’entitat, on va arribar fa exactament tres dècades, quan entrà a formar part de la directiva que presidia Juan Cubas.

L’acte es celebrava amb motiu de la festivitat de Santa Cecília, que cada any es commemora al teatre del carrer Verge de Gràcia i, com no podia ser d’altra manera, va incloure les actuacions musicals del cor infantil i dels solistes Adriana Aguilar, Pau Serra, Toni Seguí, Llorenç Valls i Lola Navarro. També hi van ser el jove Dani Molina, com a solista al piano, el grup Orfeó de Pili Lucena, Josep Mercadal i Curro González, i la Balearic Guitar Foundation.

