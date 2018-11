300 veus solidàries a la Trobada de corals de gent gran

Al voltant de tres-cents cantaires participaran aquest dissabte 1 de desembre (18 h) a la segona Trobada de corals de clubs de jubilats i gent gran de Menorca que es celebrarà a l’escenari del Teatre de Ciutadella (Calós), baix el lema «Música i solidaritat» i amb la recaptació de les entrades que anirà en benefici de l’Associació Esclerosi Múltiple de Menorca.

Amb Luba Klevtsova com a coordinadora de la Trobada i amb l’Associació de Jubilats i Pensionistes de Ciutadella (Espai Caixa) com a coral organitzadora, a Calós s’hi reuniran veus de fins a vuit clubs de jubilats de l’Illa: Agrupació vocal instrumental del Club de Jubilats de Sant Lluís, coral del Club de Jubilats des Castell, coral Cànticus del Centre Cultural d’Alaior, coral de Gent Gran del Club de Jubilats i Pensionistes de Maó del carrer Vasallo, coral del Centre de Persones Majors de Maó, coral del Club de Jubilats de Ferreries, coral Es Ressol de l’Associació Democràtica de Jubilats i Pensionistes de Ciutadella i la coral Harmonia de l’Associació de Jubilats i Pensionistes de Ciutadella.

El programa i les entrades

El programa d’aquesta segona Trobada preveu que cada coral faci una actuació individual amb unes tres cançons i que al final siguin totes les veus les que es trobin damunt de l’escenari per entonar junts el «Vals de las velas». Entre les que cantaran individualment hi ha cançons com el vals estudiantil «La rondalla» o altres clàssiques com «Pastoret d’on vens?» de B. Bibiloni o «Escolta es vent» de Mus i Ortega Monasterio i «Blanca y azul» de D. Mercadal.

Les entrades es posen a la venda a 5 € i es poden comprar a tots els clubs de jubilats de forma anticipada, o a partir d’una hora abans al mateix Teatre.